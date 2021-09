‘Monet – Tuinen van verbeelding’ in Kunstmuseum Den Haag genomineerd voor tentoonstellingsprijs

De tentoonstelling ‘Monet – Tuinen van verbeelding’ in Kunstmuseum Den Haag is een van de kanshebbers voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021. Een vakjury nomineerde in totaal tien kanshebbers voor de prijs.

De tentoonstelling in het kunstmuseum is de enige Haagse genomineerde voor de prijs. Online kan tot en met 4 oktober gestemd worden op de genomineerden. De winnaar van de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2021 wordt op maandag 18 oktober bekendgemaakt in Assen.

De prijs is een publieksverkiezing voor de beste tentoonstelling van het culturele jaar welke in 2018 werd gelanceerd. In 2019 jaar ging de prijs naar de tentoonstelling ‘Iran, Bakermat van de beschaving’ van het Drents Museum in Assen.

Genomineerden:

‘ Monet – Tuinen van verbeelding ’ in Kunstmuseum Den Haag

’ in Kunstmuseum Den Haag ‘Van Goghs intimi – vrienden, familie, modellen’ in Het Noordbrabants Museum, Den Bosch

‘Design van het Derde Rijk’ in Design Museum Den Bosch, Den Bosch

‘North & South, Middeleeuwse kunst uit Catalonië en Noorwegen 1100-1350’ in Museum Catharijneconvent, Utrecht

‘Tell me your story. 100 jaar storytelling in Afrikaans-Amerikaanse kunst’ in Kunsthal Kade, Amersfoort

‘Lucas Gassel’ in Museum Helmond, Helmond

‘John Constable’ in Teylers Museum, Haarlem

‘Boijmans Drive-thru in Ahoy!’ in pop-up Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

‘Slavernij. Tien waargebeurde verhalen’ in het Rijksmuseum, Amsterdam

‘Marinus Boezem. Alle shows’ in Kröller-Müller Museum, Otterlo