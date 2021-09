Oliebollenbakkers mogen maand eerder open: ‘Ik ben er dolblij mee’

Goed nieuws voor de oliebollenbakkers en de liefhebbers van de producten: vanaf 1 oktober mogen ze beginnen met het verkopen van de oliebollen, dat is een maand eerder dan gebruikelijk. Dat heeft het stadsbestuur vandaag bekendgemaakt.

Het stadbestuur geeft toestemming om de verkopers van de lekkernijen eerder te laten beginnen omdat de ondernemers inkomsten zijn misgelopen door de coronamaatregelen. Net als vorig jaar mogen ze daarom een maand eerder aan de slag: oktober in plaats van november. Ondernemers dienen wel rekening te houden met 'ander gebruik van de openbare ruimte', wanneer dat problematisch lijkt te zijn wordt samen naar een oplossing gezocht.

'Chapeau voor de gemeente'

Gebakkraamhouder Jan Vermolen is blij met het besluit. 'Ik ben er dol en dolblij mee. Chapeau voor de gemeente, het college, dat ze dit geregeld hebben. Dat mag in dikgedrukte letters. Chapeau voor het college van B&W.'

Ondernemers verdienen steuntje in de rug in deze tijd, dus ook de verkopers van oliebollen in Den Haag. Mooi dat we dat steuntje kunnen bieden met mogelijk maken van het eerder verkopen van oliebollen in de stad. Zie ook: https://t.co/ZixpiSGQTC https://t.co/gQKAP42gnY — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) September 1, 2021



'Je doet het niet uit weelde', vervolgt Vermolen over de wens om eerder te beginnen. 'Ik ben kermisexploitant. Ons seizoen is pas na 1 juli begonnen in plaats van eind februari. We zijn meer dan de helft van ons seizoen kwijt, waaronder belangrijke kermissen. Op de kermissen vanaf half juli kan je dat niet meer inhalen. En dan praat ik voor meerdere gebakkraamhouders. De meeste zijn kermisexploitanten.'

Vanaf 1 oktober mogen de oliebollenkramen in Den Haag open. 'Dan ben ik zaterdag open. Dan zet ik 1 oktober alles neer en dan ga ik probeer ik zaterdag open te gaan', zegt Vermolen. 'Ik ben blij dat ze nu met het besluit zijn gekomen, want je zit natuurlijk wel met je inkopen, het regelen van personeel, de planningen en al dat soort dingen.'

Vermolen hoopt dat hij genoeg personeel kan vinden. 'Als ik hoor dat het in andere branches qua personeel nogal problematisch is… Dat zal bij ons niet anders zijn. We zullen alles uit de kast halen om die mensen bij elkaar te halen.'

'Laten we hopen dat ook alles geopend blijft'

In 2020 mocht zijn zaak ook een maand eerder dan normaal open , toen volgde echter sluiting van horeca en winkels. 'Laten we hopen dat ook alles geopend blijft. Vorig jaar stond ik in de binnenstad en waren er geen toeristen. Je had ambtenaren die allemaal thuis zaten', zegt de ondernemer over de laatste maanden van het jaar .

Nederland belandde in die laatste weken van 2020 ook nog in een harde lockdown waarbij alle winkels met niet-essentiële levensbehoeften dicht moesten. 'Op een gegeven moment ging de horeca dicht en als klap op de vuurpijl gingen ook de winkels dicht. Toen stond ik daar op een eilandje.'

In Haags Bakkie vertelde Jan Vermolen vorige week dat hij dit jaar opnieuw eerder open wilde met zijn zaak aan de Grote Marktstraat. Begin mei diende hij een eerste aanvraag in om eerder open te mogen.

Eindelijk kunnen wij het goeie nieuws vermelden dat de gebakkraamhouders per 1 oktober a.s.kunnen starten in ons mooie Den Haag met de verkoop van oliebollen. U bent dus van harte welkom bij De Haagsche Oliebollenbakkerij Jan Vermolen & Zn grote marktstraat Den Haag. — vermolen (@janvermolen) September 1, 2021