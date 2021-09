Ook Mariëlle Vavier wil GroenLinks-lijsttrekker worden, leden hebben keuze uit drie kandidaten

Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen zijn er drie personen die graag lijsttrekker willen worden van GroenLinks: huidig fractievoorzitter Arjen Kapteijns wil graag door, fractiemedewerker Vincent Thepass meldde zich eerder al en nu zegt ook raadslid Mariëlle Vavier de kar te willen trekken. ‘Waar ik voor sta: mensen meer helpen vanuit eigen kracht.’

‘Het is een persoonlijke drive om dit te willen doen. Ik denk dat we als GroenLinks veel bereikt hebben, mede dankzij Arjen (Kapteijns, red). Nu is het tijd voor andere schwung, een ander geluid’, zegt Vavier. Ze wil wel doorborduren op het succes van de huidig fractievoorzitter. ‘Ik denk dat ik praktischer ben, meer oplossingen kan brengen. Ik kom uit de jeugdzorg, de jeugdbescherming en daar heb ik gezien hoe belangrijk het is om beleid te maken wat past bij de mensen die het moeten doen. Als je beleid maakt vanaf het bureau zonder zicht op hoe ze het in de wijk moeten doen, dan lossen we problemen niet op.’

Vavier wil problemen in en van de stad bij de oorzaak aanpakken. ‘Een heel belangrijk onderdeel is het verbeteren dienstverlening van de gemeente. Dat moet dichter bij de mensen komen te staan en daar moeten de stadsdelen een grotere rol van betekenis krijgen. Een van de belangrijkste zaken is afvalproblematiek en onderhoud van buurten. Je ziet echt verschillen in de stadsdelen. Ik denk dat als we dichter bij de mens gaan staan, dan kunnen we passende oplossingen vinden die beter bij de verschillende stadsdelen kunnen passen. Meer maatwerk wat past bij de wijken en bij de mensen in de wijken.’

‘De stad is groener en socialer geworden’

De afgelopen jaren in het stadsbestuur zijn succesvol geweest betoogt Vavier. ‘Ik denk dat we hebben kunnen laten zien wat we waard zijn. De stad is groener en socialer geworden dan wanneer we er niet waren. Als ik zie wat we hebben kunnen bereiken als GroenLinks zijnde met Bert van Alphen en zijn verbindingsnota: dat is geen betutteling maar versterking en kijken wat nodig is om mensen echt te helpen. En dat is slechts één voorbeeld.’

‘Er is meer bereikt dan mensen willen zien’

Vavier vindt het ‘een geweldige prestatie dat Liesbeth van Tongeren de neuzen dezelfde kant op kreeg voor de energietransitie’. Die slag van verduurzamingen is ook zichtbaar vindt Vavier: ‘Denk aan vergroenen van daken, de geothermie (het verwarmen van huizen door aardwarmte, red). Er is meer bereikt dan mensen willen zien. Maar zeker ook achter de schermen is er veel in gang gezet, waar we de komende jaren de vruchten van plukken’. Toch kan ook op dat vlak nog wat verbeterd worden: ‘We moeten ook letten op mensen met kleine beurs, zodat ook zij ervan profiteren.’

Rechts-populisme

Na vier jaar besturen is er reden genoeg voor Vavier om opnieuw in een college te willen stappen. ‘Ja. Zeker. Want het werk is nog niet af. We staan op politiek kantelpunt. Rechts-populisme kan straks de boventoon voeren en dat moeten we niet laten gebeuren. Wij komen op wat kwetsbaar is, dat willen we blijven doen.’ Op dat vlak verschilt het raadslid niet van mening met haar tegenkandidaat. Arjen Kapteijns zei eerder ‘rechts-populistische wolken de stad uit te willen drijven‘.

Leden kunnen half september keuze maken

De leden kunnen vanaf 18 september stemmen op de lijsttrekker die hun voorkeur heeft: Kapteijns, Thepass of Vavier. Kapteijns gaf eerder al aan nog graag een periode door te willen.

‘In 2018 was er ook een referendum, dat ging niet door omdat ik de enige kandidaat was’, memoreert Kapteijns. ‘Persoonlijk had ik het niet erg gevonden als dat weer zo was.’ Anderzijds stelt hij dat de leden nu wel echt wat te kiezen hebben en dat de nieuwe lijsttrekker straks iemand zal zijn met een echt mandaat. ‘Ik ga er in ieder geval voor. Een sterk GroenLinks is belangrijker dan ooit. Ik heb bewezen verkiezingen te kunnen winnen en onderdeel te worden van het stadsbestuur.’

Kapteijns ziet in geen probleem in de kandidatuurstelling van Vavier. Hij spreekt van een logische stap voor een ‘getalenteerd raadslid’. Wel ziet hij voor zichzelf een andere toekomst wanneer een van zijn tegenkandidaten lijsttrekker wordt. ‘Als leden mij niet als lijsttrekker kiezen, dan zal ik niet op een verkiesbare plaats komen en dan zal ik me op een andere manier inzetten met mijn idealen.’

Verbindende beweging

Vincent Thepass wil ‘van GroenLinks de verbindende beweging maken die onze stad zo hard nodig heeft en links weer op de kaart kan zetten’. De voormalig campagneleider- en fractiemedewerker gaf voor de zomer aan zich kandidaat te stellen.

Groener en socialer

‘We zijn allemaal GroenLinkser, zegt Vavier. ‘Onze waarden en behoefte om de stad groener en socialer te maken is hetzelfde. Ik breng door mijn ervaring bij mensen en professionals wat extra’s mee.’

‘Ik ga graag een periode door’

Ook wanneer ze de kar niet zal trekken wil ze graag nog een periode door als raadslid. ‘Als Arjen het wordt ga ik met liefde in het team. Ik ga graag een periode door.’ Dat wil ze ook doen wanneer Vincent Thepass de kar gaat trekken. ‘Als Vincent het wordt zeker ook, dan kunnen we echt wat ervaring gebruiken.’

Er valt wat te kiezen

Vavier vindt het wel ‘superstoer dat Vincent het doet’, een poging wagen om lijsttrekker te worden. ‘We zijn de enige partij waar wat te kiezen valt. Ik vind het een mooie partijdemocratie waar we collegiaal de strijd aan gaan.’ 25 september moet duidelijk zijn wie de lijsttrekker wordt voor GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.