Rob de Lange en Henk Baggerman te gast in talkshow Haaglanden Voetbal

De eerste aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal is vanavond te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM. Te gast zijn Rob de Lange en Henk Baggerman.

Het was voor iedereen in het amateurvoetbal door Corona een verloren seizoen, maar voor Rob de Lange en Henk Baggerman was het zeker een desastreus jaar. Beiden vertellen in het programma waarom, maar kijken ook vooruit naar het nieuwe voetbalseizoen en de verwachtingen voor hun team.

Haaglanden Voetbal is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald