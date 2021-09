Gemeente draagt cultuurcomplex Amare officieel over

Na jaren in de steigers te hebben gestaan, kan cultuurcomplex Amare eindelijk in gebruik worden genomen. Vanavond draagt de gemeente het dan ook officieel over aan de ‘bewoners’. Programmahoofd Geesje Prins vertelt bij Haags Bakkie over de ontlading en opwinding die onder hen leeft. ‘Het is een kippenvelmoment.’

Het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en Stichting Amare zullen hun intrek nemen in de architectonische blikvanger aan het Spuiplein. Vanavond wordt dat bezegeld met een officiële sleuteloverdracht en een feestelijke opening.

Hier zijn niet de minste gasten bij aanwezig: koning Willem-Alexander en koningin Máxima mogen als één van de eersten het nieuwe complex bezichtigen. ‘Ze krijgen een bijzondere rondleiding door Amare, waarbij ze de mooiste plekken te zien krijgen’, aldus Prins.

Op de bonnefooi

Bij het Open Huis tijdens het UIT Festival op 4 en 5 september kunnen bezoekers vrij naar binnen lopen. De rondleidingen zijn al volgereserveerd, ‘maar voor mensen die op de dag zelf willen komen, hebben we ook nog tours beschikbaar’, zegt Prins.

Je aansluiten bij een rondleiding is echter geen vereiste voor een bezoek. ‘Je kan Amare ook zelf ontdekken met een plattegrond en audiofragmenten. Mensen kunnen dus op de bonnefooi langskomen, alleen hebben we door corona wel te maken met een maximaal aantal bezoekers.’