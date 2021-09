Martijn schrijft nummer over horrorpoller Escamplaan: ‘Weer een auto naar de maan’

De bewegende paal in het wegdek op de Escamplaan blijkt een ware bron van inspiratie. Hagenaar Martijn Breeman, die vanuit zijn huis op de ‘horrorpoller’ uitkijkt, schreef er zelfs een liedje over: Bij de poller op de Escamplaan.

‘Bij de pollers op de Escamplaan,

Zie je telkens weer die karavaan,

Ambulance, brandweer, takelwagen,

En politie bij het obstakel,

Weer een auto naar de maan,

Bij de poller op de Escamplaan’

Martijn plaatste de video een paar dagen geleden op YouTube. Het aantal views gaat best hard, ziet hij donderdag. ‘De teller op YouTube passeert de 3.735’, zegt hij triomfantelijk. Andere liedjes die hij op zijn videokanaal zette, gaan namelijk minder hard – ze variëren van 27 tot 156 views.

‘Ik woon er heel vlakbij en heb er daardoor heel veel van meegekregen’, zo legt hij zijn inspiratiebron uit. ‘Ik schrik er elke keer rot van. Ik heb vaak gehoord dat er een auto tegenaan knalde, slechts één keer heb ik het zien gebeuren: toen een auto tegen de ene poller knalde ging ik kijken en zag ik een auto op de andere poller botsen.’

Liedje lag lange tijd in de la

Het lied heeft Martijn geschreven voor het blad Kerk in Den Haag. ‘Daar schrijf ik elke maand voor. Ik ben vrij om het onderwerp te kiezen en dit was heel erg in het nieuws, omdat het aantal ongelukken dusdanig hoog was.’

Maar na 24 botsingen stokt het aantal. Een auto rijdt de poller zelfs uit het wegdek. Het gaat weken duren voordat de poller weer wordt hersteld. De gemeente zet ook verkeersregelaars neer. Door deze maatregelen klapt een paar weken lang geen auto meer tegen de horrorpoller. Martijn: ‘Daardoor heeft het liedje lange tijd in de la gelegen, want de poller was buiten werking gesteld. Ik dacht: mooi, het is nu oud nieuws, het hoeft niet meer. Maar de poller werd in ere hersteld en er gebeurden meteen drie ongelukken.’

Bekijk en luister hier het lied ‘Bij de poller op de Escamplaan’ dat Martijn Breeman schreef

Martijn schreef het lied heel snel. ‘Het lied schrijft zichzelf. Het begint met de karavaan die je langs ziet komen. En dan heb ik in mijn lied nog niet eens de BAM genoemd, die de poller moet herstellen’, zegt hij lachend.

Het aantal reacties dat Martijn persoonlijk heeft gekregen, valt mee. Maar hij is verbaasd over het aantal reacties op YouTube, op zijn eigen Facebookpagina en op de pagina van nieuwssite Regio 15. ‘Heel erg leuk, dit had ik niet verwacht.’

