Muzikale start voor nieuwe studenten Haagse Hogeschool: ‘Dit is de tijd waarin we samen willen zijn’

‘Een gebouw is leeg zonder jou. Samen brengen we leven. Door te leren, te ontmoeten. Te feesten! Vrienden te maken, te gaan. Nieuwe plekken ontdekken. Fouten te maken. Te groeien. Te zijn die je bent’, met die woorden bezingt de in het centrum wonende Lien Cornelissen de start van het nieuwe schooljaar. ‘Dit is de tijd waarin we samen willen zijn.’

Cornelissen maakte samen met Dylan Siemerink voor de studenten van de Haagse Hogeschool het nummer Nu is de tijd! ‘Op 1 september, de eerste officiële dag van het collegejaar, vieren we met elkaar dat we weer op De Haagse Hogeschool mogen zijn!’, valt bij de videoclip te lezen. ‘Het lied ‘Nu is de tijd’ dat zij zingt is voor al onze studenten en medewerkers. We hebben jullie gemist.’

Om het nummer te kunnen maken heeft Lien interviews gedaan met docenten en studenten over de start van het nieuwe jaar. ‘Af en toe kwamen er ook echt wel emoties los. Vooral ook bij docenten, omdat zij echt het leven in het gebouw misten. En ze gunden het ook zó voor de studenten dat ze weer konden komen, juist omdat het een cruciale fase is om elkaar te leren kennen en te ontmoeten. Docenten gunden het de studenten zó om dat weer mee te maken.’

Sfeer en emotie

Die sfeer en emotie is onderdeel geworden van het nummer. ‘De informatie die ik heb, die ontvang ik en die laat ik dan rusten. De informatie nemen we tot ons en dan kan er van binnenuit wat ontstaan. En dan is het ook weer verbonden met het gevoel wat we willen overbrengen in dit lied’, vertelt de zangeres. ‘We wilden ook de studenten laten merken: ook al lijkt het niet altijd zo dat we begrijpen wat je doormaakt, we snappen dat het moeilijk is. Toen ik dat doorhad werd duidelijk dat ook die emotie voelbaar moet zijn. Maar tegelijkertijd is het ook uptempo, want we gaan weer open en dit is wat wij willen met zijn allen.’

‘Kreeg zelf weer tranen in de ogen’

‘Ik heb hem ook op mijn eigen Facebook gezet. En daar zijn mensen enthousiast. Ik heb het zelf vanmorgen ook opnieuw geluisterd en toen kreeg ik zelf weer tranen in de ogen. Maar ik heb misschien een andere band met het lied dan iemand die het van buiten beluisterd.’ Het nummer is vrolijk en emotioneel tegelijk, is een van de reacties die ze kreeg. ‘Als iemand dat zegt, dan is het gelukt.’

Videoclip met studenten

Voor het nummer is op de Haagse Hogeschool ook een clip gemaakt. ‘Maandag was de eerste meeting en donderdag waren de opnames’, vult Dylan aan. ‘We hebben in 14 dagen alles gedaan.’ Samen met studenten werd een clip geschoten. ‘Dat was leuk en vreugdevol. We hebben het in een korte tijd geschreven en gemaakt.’ De groep studenten die meedeed aan de clip werd gedurende de dag steeds groter. ‘Ze waren heel enthousiast om meet te doen.’

‘Zo leer je jezelf ontwikkelen’

Niet de studie zelf, maar alle randverschijnselen zijn voor Lien de beste herinnering aan haar schooltijd in Nijmegen ‘Ik kwam er in die tijd achter wat ik kon en wat ik leuk vond. Voor mij was studeren het moment waar mijn referentiekader groot werd omdat ik met nieuwe mensen in aanraking kwam. Zo leer je jezelf ontwikkelen.’ Voor de nieuwe studenten van de Haagse Hogeschool is het nu de tijd om dat weer te gaan meemaken.

