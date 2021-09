Volt wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag: ‘We gaan het gewoon doen’

Man bedreigt HTM-medewerker met mes in tram

Richard de Mos beklimt Mont Ventoux voor strijd tegen kanker

Een sportieve dag met een serieus doel voor Richard de Mos (Hart voor Den Haag): vanochtend begon hij met Team Tour de Toekomst aan de klim van de Mont Ventoux. De tocht van 26 kilometer wordt gelopen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Gehesen in wandelharnas staat hij Den Haag FM op afstand te woord.

De Mos mag dan in Zuid-Frankrijk zijn, de loop betreft geen ontspannen ochtendwandeling. ‘Ik ben nu op de helft en het valt niet mee’, vertelt hij al zwoegend aan de telefoon. ‘Voor een ongetrainde loper is het nogal wat.’

Op Twitter doet hij dan ook live de oproep om hem te blijven steunen door middel van een donatie. ‘De grootste klim moet nog komen; help me die berg even op!’ 60% van de opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding en de andere 40% naar Stichting Villa Joep, dat onderzoek doet naar kinderkanker.