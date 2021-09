Gemeente draagt cultuurcomplex Amare officieel over

Richard de Mos bereikt top van Mont Ventoux: ‘Ik ben kapot’

Politicus Richard de Mos is donderdag aan het eind van de middag op de top van de Mont Ventoux aangekomen. De fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos beklom ongetraind de reusachtige berg in Frankrijk. Hij haalde daarmee bijna 4.000 euro op om kanker te bestrijden. Zijn team – acht deelnemers – haalde in totaal bijna 20.000 euro op.

‘Ik ben kapot’, zegt De Mos vanaf de top van de berg tegen Den Haag FM. Hij voelt zich gesterkt door de donaties. ‘Fantastisch dat de donaties blijven binnenstromen voor onderzoek naar hoe deze rotziekte beter te bestrijden.’

Het geld gaat voor 60 procent naar KWF Kankerbestrijding, de rest van het bedrag gaat naar Villa Joep. Deze stichting doet onderzoek om kinderen met kinderkanker een betere toekomst te geven.

https://twitter.com/RicharddeMos/status/1433408025373597701