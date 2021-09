Strandtentexploitanten opgelucht nu paviljoens ’s winters kunnen blijven staan: ‘Het was kantje boord’

‘Ik denk dat het een aantal faillissementen scheelt’, zegt André Triep. Nu na de minister ook het Hoogheemraadschap Delfland groen licht geeft voor het in de winter laten staan van de strandtenten, haalt de voorzitter van de Vereniging Strandtentexploitanten (VVS) opgelucht adem. Al vereist het van de ondernemers wel een héle lange adem, vindt hij.

‘Het was niet makkelijk om Delfland te overtuigen’, legt Triep uit, die met de VVS hetzelfde verzoek als vorig jaar indiende. Toen de Vereniging van de minister akkoord kreeg, ging hij uit van een gelopen race. ‘Er heerste euforie. En daarna kregen we het bericht dat de bal nog bij Waterschappen lag.’

Liquiditeit

Triep verklaart waarom het Hoogheemraadschap aanvankelijk bedenkingen had bij de ‘overwintering’ van de strandpaviljoens. ‘Ze zijn bang voor een precedentwerking. Dat als ze dit voor de tweede keer toestaan, waarom dan niet ook een derde of vierde keer?’

Met de VVS wilde Triep dan ook de ernst van de situatie zo veel mogelijk onder de aandacht brengen. ‘We zijn in dit seizoen van ongeveer zeven maanden zó slecht in staat gesteld om enige liquiditeit op te bouwen. De af- en opbouw van strandtenten kunnen we gewoon niet betalen.’

Blij

De financiële lasten die vastzitten aan de ontmanteling van een strandtent zijn namelijk niet bepaald verwaarloosbaar, geeft Annejet Philipse aan. De eigenaar van Beachclub Culpepper legt uit waar die onder andere uit bestaan. ‘Je hebt te maken met transportkosten, personeelskosten en hijskranen waarmee containers op en van het strand moeten worden gehaald. Je hebt het al snel over tachtig- tot honderdduizend euro.’

Voor veel ondernemers betekent het akkoord van het Hoogheemraadschap volgens haar dan ook ‘kantje boord’. ‘Het is een kort seizoen geweest. Door het slechte weer, maar vooral omdat we maar een paar maanden hebben kunnen draaien zoals we gewend zijn. Ik denk dat deze beslissing cruciaal is geweest.’

Dat strandtenten enkel mogen blijven staan en niet open kunnen, mag volgens Triep geen domper zijn. ‘Er zit op de boulevard nog veel meer horeca. Zij hebben het dit seizoen ook slecht gehad en het is niet de bedoeling dat we nu met vijftig paviljoens de concurrentie aangaan met die bedrijven. Wij zijn hier al heel blij mee.’