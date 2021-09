Volt wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag: ‘We gaan het gewoon doen’

De politieke partij Volt wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Den Haag. De partij is nu druk met het werven van kandidaten. ‘Bij een goede kandidatenlijst zal Volt definitief meedoen.’

Volt zegt te staan voor een nieuwe generatie in de politiek. ‘In Den Haag missen we het aanspreken van jongeren’, aldus Mette Blom van Volt in het radioprogramma Haags Bakkie. ‘Jongeren voelen zich vaak verwijderd van de politiek. Volt wil naar iedereen luisteren. Kijken wat we op lokaal niveau kunnen toevoegen.’ Volgens Blom moeten burgers veel meer inspraak krijgen. Volgens haar wordt er wel vaak geluisterd, maar weinig naar de wensen geacteerd. ‘Ik mis burgerfora. Laat de wijken zelf bepalen.’

De partij is opgericht in 2017 en heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer en één zetel in het Europees Parlement. Volgens voorzitter Mikai Hashimi is dat één van de redenen waardoor Volt zich aankomende gemeenteraadsverkiezingen staande kan houden tussen gevestigde partijen als VVD, PVV en PvdA. ‘Wij zijn ook in België, Italië, Duitsland en Oostenrijk lokaal actief. Wat wij kunnen doen naar hen kijken en hen benaderen. In Wenen zijn ze bijvoorbeeld heel goed bezig met wonen. Wij kunnen hen bellen en tips krijgen.’ Mette Blom sluit zich daarbij aan. ‘Samenwerken is één van de belangrijkste dingen. We willen iedereen erbij betrekken. We gaan het gewoon doen en meemaken.’

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.