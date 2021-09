Coffeeshops doen oproep aan gemeente: help ons met verhuizen

Coffeeshophouders roepen de gemeente dringend op om hen meer te steunen als ze willen verhuizen naar een andere plek. Zo lang de gemeente dat niet doet, komt er ook geen einde aan de grote hoeveelheid shops dicht bij elkaar in bijvoorbeeld de Weimarstraat. ‘Wij willen heel graag meewerken, maar kunnen niet zonder de hulp van de politiek’, aldus Gerard Smit van de Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV) tegen mediapartner Omroep West.

De vereniging belegde donderdag een bijeenkomst waarvoor ook politici uit de Haagse gemeenteraad waren uitgenodigd. Dit omdat ze de komende tijd hopen op een doorbraak in een al jaren slepend dossier: de zogenaamde overconcentratie van coffeeshops in bepaalde delen van Den Haag. In bijvoorbeeld het Zeeheldenkwartier en de Weimarstaat zijn een flink aantal shops dicht bij elkaar gevestigd. Dat leidt tot onvrede in die buurten.

De eigenaren van een aantal coffeeshops zeggen graag bereid te zijn om naar andere delen van Den Haag te verhuizen om zo mee te werken aan een oplossing. Maar door de ingewikkelde regels en soms bureaucratie in het stadhuis lukt dat in de praktijk niet.

Vier jaar bezig

Eén van hen is Dave van der Tak van coffeeshop Galaxy in de Weimarstraat. Hij is naar eigen zeggen al ruim vier jaar bezig om te verhuizen. Bij de gemeente zou hij diverse alternatieve plekken in onder meer Wateringse Veld, Escamp en Loosduinen voor zijn zaak hebben aangedragen, maar van een verplaatsing kwam het nooit. Nu is hij sinds 30 juli 2020 aan het proberen om naar een industieterrein op Ypenburg te gaan. Hoewel de tekeningen voor zijn nieuwe zaak daar al klaar zijn, kreeg hij nooit groen licht van het stadhuis. ‘Dit terwijl ik weg wil om de overlast in de Weimarstraat te laten afnemen’, zegt hij.

Andere coffeeshophouders herkennen dat verhaal, zo bleek tijdens de bijeenkomst. ‘Veel zaken zijn bereid om te verhuizen’, aldus Smit die zelf eigenaar is van coffeeshop Cremers in de Prinsestraat. ‘Wij zijn erg flexibel en kunnen ons goed aanpassen. Maar dan hebben we wel steun nodig.’

In grote delen van Den Haag geen shops

De coffeeshophouders signaleren dat er in grote delen Den Haag geen zaken zitten terwijl daar wel geschikte plekken zijn. Bijvoorbeeld in het Bezuidenhout is er geen, terwijl dat een goede plek zou zijn om ook klanten uit Leidschendam en Voorburg – in hun woorden – ‘te bedienen’. Omdat er in die gemeente geen coffeeshops zijn, moeten mensen die een blowtje willen halen, dwars door Den Haag naar de al drukke Weimarstraat.

De coffeeshophouders zouden ook graag zien dat de gemeente het mogelijk maakt dat op industrie- of bedrijventerreinen een zaak wordt geopend. Nu mag dat nog niet. Maar volgens hen blijkt in andere gemeenten dat dit wel degelijk kan werken.

‘Het ontbreekt aan daadkracht’

De Haagse gemeenteraad praat volgende week over coffeeshops met burgemeester Jan van Zanen. Fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks herkent de kritiek van de eigenaren, zegt hij. ‘Het ontbreekt aan daadkracht bij het stadsbestuur. Ik deel de frustratie. We moeten kijken hoe wij hier doorheen kunnen breken.’

Ook andere partijen als Hart voor Den Haag, D66, Partij voor de Dieren en SP willen onderzoeken of de gemeente meer kan doen om de overconcentratie in bepaalde delen van de stad aan te pakken door bijvoorbeeld verhuizen makkelijker te maken of shops op bedrijventerreinen toe te staan.