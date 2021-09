Cultureel seizoen van start op Lange Voorhout en bij cultuurankers in de stad

Het Lange Voorhout is dit weekend het toneel van het inmiddels uitverkochte Embassy Festival op zaterdag en het UIT Festival op zondag. Tegelijkertijd worden in de zeven Haagse cultuurankers dit weekend ook activiteiten georganiseerd om het nieuwe culturele seizoen af te trappen.

Even struinen langs kraampjes en podia zit er door de coronamaatregelen niet in dit jaar. Daarom is besloten om op het Lange Voorhout een kleiner festivalterrein te maken waar de sfeer van het festival straks te vinden moet zal zijn. ‘Het zal een lightversie zijn’, vertelde Arthur Pronk van organisator PROOOST daar eerder over.

Het Embassy Festival vindt plaats op zaterdag 4 september, van 12.00 tot 23.00 uur, en een dag later is het Lange Voorhout het decor voor een aangepast UIT Festival tot 21.00 uur. Voor beide evenementen geldt dat er zitplekken zijn en dat er gereserveerd moet worden. Van 3 tot en met 5 september zullen er ook activiteiten zijn bij verschillende culturele instellingen in de stad, een overzicht vind je hier .

Activiteiten bij cultuurankers

Theater Dakota in Escamp organiseert vrijdag en zaterdag traditiegetrouw het Ook van jou-festival. Op vrijdag zijn daar de films YOU.NG – Your Online Usage Next Generation en The Human Voice te zien. De dag erna is er overdag muziek, theater, film en eten te vinden bij het cultuuranker. Daarbij zijn voorproefjes van het nieuwe seizoen te zien en is er voor kinderen onder meer een workshop van theaterschool Rabarber te bezoeken. Het hele programma vind je hier .

Theater De Vaillant viert de opening van het seizoen van vrijdag 3 tot en met zondag 12 september. Op de eerste dag is er de wereldpremière van LETH’S MENUET. Menuet is van oorsprong een Franse barokdans en past bij de knotsgekke en onmogelijke danskostuums van Studio Maky. ‘Drie dansers van Lonneke van Leth Dans dragen speciale, grote en kleurrijke kostuums, die zorgen gegarandeerd voor een grote glimlach op de gezichten van de allerkleinsten tot alleroudsten!’

Daarnaast is er donderdag het Ches Noir’s Film Fest, een festival voor opkomende filmmakers die hun weg in de industrie proberen te vinden. Een volledig overzicht vindt je op de website van het cultuuranker in Centrum.

In Theater De Nieuwe Regentes wordt op vrijdagavond het culturele seizoen afgetrapt met dans, meidentheater, rap en andere kunstvormen. In de kleine zaal zal de documentaire InSpiRituals, Embrace the Unknown te zien zijn.

In Laak wordt door het Laaktheater het seizoen ook op vrijdag afgetrapt. het cultuuranker doet dat met de Laaksessies . Muziek, dans, spoken word en hip-hop zijn vanaf 19.00 uur de smaken die je kunt proeven in het theater.

Op Scheveningen is Muzee Scheveningen het toneel van het UIT Festival. Daar is vrijdag onder meer een sneak peek van de tentoonstelling Zout & Zoet, Vissermannen te zien. Daarnaast zullen de band Starfish en zangeres Serenad Bayraktar optreden.

Ook de bibliotheken van Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg vieren deze vrijdag de start van het nieuwe culturele seizoen. Die activiteiten zijn echter al volgeboekt.

Hoewel de meeste activiteiten gratis te bezoeken zijn is vooraf reserveren in veel gevallen wel gewenst. Check daarvoor de website van het festival of van de locatie waar je langs wilt gaan.

Onze Ambassade Festival

Radio Tonka (elke nacht te horen op Den Haag FM) heeft zaterdag een eigen stage in OnzeAmbassade, als onderdeel van het Onze Ambassade Festival en het UIT Festival. Op het podium van het underground radiostation zullen Dj Kipkillah, Keta Gözlüm, Storm op de Maan, Miss Nixon, Duistere Bardo en Deirdre Direktor optreden.

Campagne

Het UIT Festival is ook hét perfecte moment voor de lancering van de campagne ‘Den Haag staat aan’, een initiatief van de gemeente Den Haag in samenwerking met The Hague & Partners. Voor de ontwikkeling van de campagne is gekozen voor Walvis en Mosmans. De boodschap ‘Den Haag staat aan’ is om te beginnen op diverse plekken in de stad duidelijk zichtbaar op banieren.

DEN HAAG STAAT AAN!

Dit weekend zwaaien de deuren weer open voor een nieuwe culturele seizoen. Kijk op https://t.co/s89uEMicS5 voor het programma #uitfestival #DenHaag pic.twitter.com/Aph3ciV5sL — Robert van Asten (@RvanAsten) September 2, 2021

Bekende gezichten als Di-rect, nachtburgemeester Pat Smith en steractrice Romana Vrede laten weten dat Den Haag weer aanstaat en zijn zichtbaar op deze uitingen. Daarnaast worden ook verschillende socialmediakanalen ingezet, evenals digitale schermen in de stad. De campagne start lokaal, maar zal later regionaal en landelijk een vervolg krijgen. Pat Smith: ‘Den Haag staat aan, ik maak me op voor een nieuwe roaring 20’s. De nachtcultuur is de plek waar het uit het keurslijf gewrongen individu tot leven komt en waar leven is, voel ik me thuis. Het is mooi om te zien dat we als stad het signaal afgeven dat we binnenkort weer mogen. Lets go!’