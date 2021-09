Guusje Nederhorst krijgt eigen straatnaam in Wateringse Veld

Actrice en schrijfster Guusje Nederhorst krijgt een straatnaam in Den Haag. Dat heeft de gemeente vrijdag bekend gemaakt. Haar naam en de namen van zeven andere vrouwen zullen binnenkort te vinden zijn in Wateringse Veld. Er is expres gekozen voor acht vrouwelijke auteurs. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer is het tijd voor meer vrouwelijke straatnamen.

Het naast actrice en schrijfster Guusje Nederhof om de Anne Frankstraat, Kartinihof, M. Vasalishof, Laura Wernet-Paskelhof, Ellen Warmondhof, Helga Ruebsamenhof en de Ida Simonsstraat

‘We zijn de eerste in Nederland met een straatnaam vernoemd naar Guusje Nederhorst’, aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Guusje Nederhorst is bekend als haar rol Roos in Goede Tijden, Slechte Tijden en als geestelijk moeder van de bekende kinderboekenserie Woezel en Pip. Nederhorst is 2004 in haar woonplaats Den Haag gestorven aan de gevolgen van kanker, zeven maanden nadat zij met zanger Dinand Woesthoff een kind kreeg.