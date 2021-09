Leer de stad op een andere manier kennen: luister zaterdag naar nieuw programma Straatwijs

Is er een stad met meer verschillende werelden dan Den Haag? Van Benoordenhout tot Schilderswijk, van Kijkduin tot Leidschenveen, van Centrum tot Zuidwest, in onze verbazingwekkende stad raak je niet uitgekeken en uitgeluisterd. Vanaf zaterdag 4 september komt cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck met Straatwijs. Een nieuw Den Haag FM-programma, dat ook als podcast te beluisteren zal zijn.

Wekelijks bezoekt hij een Haagse straat om met een bewoner te praten over verleden, heden en toekomst. Zo wordt telkens weer, in het deskundige gezelschap van onder meer historicus Daan Musters, in 25 minuten een speels portret geschilderd van een onderdeel van het prachtige mozaïek dat de Residentie is.

Op 4 september is de monumentale Papaverhof het decor van de eerste Straatwijs. De radio-uitzending is elke zaterdag om 12.00 uur, na het politieke radioprogramma Spuigasten. De uitzending is niet alleen op de radio te horen, maar wordt ook aangeboden als podcast via denhaagfm.nl.

Verreck publiceerde eerder twee Straatwijs-boeken, waarin hij de honderd columns bundelde die hij voor Den Haag Centraal over Haagse straten schreef.

Luister vrijdag om 11.00 uur naar Haags Bakkie op Den Haag FM voor een gesprek met Marcel Verreck over Straatwijs.