Lichaam gevonden aan de Lijnbaan, politie doet onderzoek

Aan de Lijnbaan is vannacht een overleden persoon aangetroffen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Op foto’s is te zien dat een deel van de straat, vlakbij het water is afgezet. Vermoedelijk ligt het lichaam langs het water. De politie onderzoekt de toedracht, maar kan daar nog niks over zeggen.

Rond 00.20 uur werden hulpdiensten massaal gealarmeerd na het aantreffen van het lichaam. Een deel van het gras, de stoep en fietspad langs de Lijnbaan werd afgezet met linten, waaronder een lint met de tekst ‘dna-onderzoek’. Mensen die informatie hebben, worden opgeroepen te bellen met 112.