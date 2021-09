Protestmars Unmute Us ook in Den Haag op 11 september

Mikal Tseggai (PvdA) en Joris Wijsmuller (HSP) in Spuigasten over nieuw politiek seizoen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan een nieuw politiek seizoen.

Het komende politieke seizoen belooft extra spanning met zich mee te brengen. Vooral de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zullen de verhoudingen in de raad op scherp zetten. En komt dat raadsonderzoek naar cultuurcomplex Amare er nou nog? Of wat te denken van de corruptiezaak? En hoe moet de stad de verschillende crises oplossen: de wooncrisis, klimaatcrisis, afvalcrisis en vluchtelingencrisis (vanwege de situatie in Afghanistan)? In Spuigasten blikken de raadsleden Mikal Tseggai (PvdA) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) vooruit op een nieuw politiek seizoen.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.

Podcast