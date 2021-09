Noodkreet vanuit gemeente: stop niet met coronasteun voor cultuur

De steun van het Rijk aan de culturele sector moet blijven. Dat is de boodschap die wethouder Robert van Asten samen met zijn collega’s uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vrijdag in een brief schrijft aan het Rijk. ‘Anders zullen enkele musea en poppodia wellicht voorgoed hun deuren moeten sluiten’, schrijven de vier cultuurwethouders. De open brief is vrijdagochtend gepubliceerd in de Volkskrant, aldus mediapartner Omroep West.

Volgens de wethouders van de grote steden kijken veel Nederlanders reikhalzend uit naar de volledige heropening van de culturele sector. ‘Musea met open deuren en geroezemoes. Theaters met zinderende optredens. Concertzalen met spannende programmering. Steden die weer bruisen van leven’, zo schetsen ze dat beeld.

Maar zo mooi als dat beeld is, zo zorgelijk is de situatie in de culturele sector, maken de wethouders duidelijk. ‘De culturele sector ligt er beroerd bij, dus zo vlak voor de eindstreep staan wij allerminst te juichen. Ook zonder de anderhalve meter-regel zullen de gevolgen van de pandemie nog lang na-ijlen.’ De schade komt naar verwachting neer op 2,8 miljard euro in 2021.

‘Dit zou een verkeerde keuze zijn’

‘Die culturele sector heeft enorme klappen gehad. Die hebben flink in moeten leveren op hun reserves’, reageert Van Asten in het Radio West-programma West Wordt Wakker. ‘Als je dan nu al gaat stoppen, terwijl we een stroom van toeristen missen en publiek nog niet terug is gekomen, zullen een aantal theaters, musea en poppodia het niet gaan redden.’

Je moet toch ergens een keer een punt zetten, zegt het kabinet dan. ‘Dat zou wat ons betreft een verkeerde keuze zijn. Het stopzetten zou niet erg zijn voor sectoren waar het economisch weer goed gaat. Laat nu dat maatwerk maar eens zien. Dan is onder andere de culturele sector die er heel slecht voor staat.’

Laatste steunpakket geldt nog maar paar weken

Het laatste steunpakket voor de cultuursector geldt tot 1 oktober. Instellingen kunnen vanaf die datum nu ook niet meer rekenen op de aanvullende steunpakketten als de tegemoetkoming voor personeelskosten en vaste lasten. ‘Nog amper bekomen van de eerste klappen van de coronapandemie, wordt de voor hen zo cruciale steun gestopt voordat de bezoekersaantallen weer op het oude niveau zijn’, schrijft Van Asten met zijn collega-wethouders.

Het stopzetten van de steun voor de culturele sector komt volgens hen dus veel te vroeg. ‘Als gemeenten kunnen we deze enorme verliezen niet compenseren, maar we kunnen het ons ook niet veroorloven om nu geen actie te ondernemen. We hebben als steden miljoenen geïnvesteerd in de instandhouding van de sector. Het zou dramatisch zijn als er vlak voor de eindstreep alsnog instellingen omvallen. Wat nu verloren gaat, komt de komende jaren niet terug.’

Noodkreet uit vrees voor sluiting

Daarom doen ze een gezamenlijk beroep op het kabinet. ‘Want zonder aanvullende ondersteuning van het Rijk komt er dit jaar onvermijdelijk nog een moment dat instellingen als de Hermitage, Ekko of Panorama Mesdag hun deuren weer moeten sluiten. Maar dan voorgoed.’