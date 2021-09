Politie waarschuwt: bekeuringen voor brommerrijders die via Oostduinpark en Meijendel naar Formule 1 gaan

Wie dit weekend vanuit Den Haag met de scooter naar Zandvoort wil, waar het Formule 1-feest losbarst, doet er goed aan niet via de duinen te reizen. De politie en boswachters staan namelijk klaar met het bonnenboekje.

In onder andere het Oostduinpark en Meijendel zal er extra politie op de voet zijn, om de scooter- en brommerrijders te bekeuren. ‘Dit weekend naar Zandvoort met de brom of snorfiets? Doe dit niet via het fietspad in de duinen! Er zal gecontroleerd en bekeurd worden!’, schrijft de politie op Twitter.

Dit weekend vind de Formule 1 plaats op het circuit van Zandvoort. Eerder zou dit evenement in mei 2020 plaatsvinden, maar dat werd door de coronacrisis uitgesteld.