Protestmars Unmute Us ook in Den Haag op 11 september

Het gesprek tussen Unmute Us, het collectief van de evenementenbranche, en het demissionaire kabinet over de situatie waar de evenementensector zich in bevindt, heeft niets opgeleverd. Daarom vinden er op zaterdag 11 september nieuwe acties plaats in tenminste negen steden, zoals in Den Haag.

PiP op de Binckhorst is een van de initiatiefnemers van de actie. Tot nu toe zijn er al 35 partners in de stad gevonden die zich bij Unmute Us aansluiten.

Medewerkers van evenementenorganisaties stonden een jaar geleden al op het Malieveld, toen vanwege het uitblijven van aanvullende steunpakketten. Met een menselijke kettingreactie wilden de demonstranten symbolisch laten zien wat er gebeurt als ze geen steun krijgen. Verkleed als rode dominostenen lieten de medewerkers zich achter elkaar vallen zodat het woord ‘HELP’ te zien is. Op het protest kwamen destijds ongeveer vijfhonderd mensen af.