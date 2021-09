Uittips: veel festivals, filmpje kijken en onbezorgd gluren

Te gast bij een ambassade, onderuit bij een openluchtbioscoop en genieten op zijn Frans: er is de komende tijd weer genoeg leuks te doen in de stad. Samen met Den Haag To Go zetten wij weer een aantal leuke uittips op een rij.

Openluchtbioscoop bij het Filmhuis

Lekker op een zitzak in de frisse lucht genieten van een film? Dat kan vrijdagavond bij het Filmhuis. Daar zal in de buitenlucht de concertfilm American Utopia te zien zijn. De nodige popcorn en cola mag je zelf meenemen. Regen of ander slecht weer? Ook dan gaat het door, maar dan gewoon binnen.

UIT-festival

Vanaf vrijdagavond wordt in Den Haag het culturele seizoen officieel geopend tijdens het UIT-festival. Op meerdere podia in de stad én op het Lange Voorhout presenteren diverse artiesten, theatergezelschappen en kunstverenigingen zich. Onder andere Sven Hammond, Pegga Pig en Kasper van Kooten komen langs. En dat is nog maar een kleine greep uit het grote, culturele aanbod.

Embassy Festival

Vrijdag start dit tweedaagse festival, dat bestaat uit twee onderdelen: een tour waarbij vijf ambassades (Azerbeidzjan, Estland, Panama, Bolivia en Zuid-Korea) bezoekers welkom heten. Met rondleidingen door het ambassadegebouw, een smakelijke proeverij, een cultureel programma en fotoshoots met traditionele kledij. Op zaterdag komt het tweede onderdeel aan bod, de zogenoemde Embassy Festival Experience op het Lange Voorhout. Meer dan twintig landen bieden dans en muziek aan en serveren traditionele hapjes en drankjes.

Het culturele seizoen wordt afgetrapt in de voormalige Amerikaanse Ambassade. Er zullen tentoonstellingen van kunstenaars, technomuziek en videodocumentaires zijn en Radio Tonka komt op bezoek.

Le Marie Marche

Zaterdag kun je op het Plein op Franse wijze boodschappen doen, terwijl chansons je oren verwarmen. Daarnaast kun je ook je buik voleten als een God in Frankrijk. Naast de befaamde crêpe, passeren een Bretonse barbecue, raclette en authentieke délicatesse de revue. Au revoir!

Gluren bij de Buren

Gluren bij de Buren treedt in 2021 eenmalig naar buiten. Acts uit alle windstreken strijken zondag neer in de stad. Honderden tuinen verspreid in gemeenten door heel Nederland

worden voor een dag omgetoverd tot openluchtpodium.

Festival Classique

Eind volgende week, vanaf donderdag 9 september, breekt in de Fokker Terminal bij de Binckhorst Festival Classique los. Gevestigde namen en aanstormend talent zullen daar drie dagen lang optreden voor een getest of gevaccineerd publiek. ‘We werken wel met Toegang voor Toegang’, vertelt artistiek directeur Marieke Hopman. ‘Dan kun je je ook vrij bewegen, zonder anderhalve meter afstand. We gaan met zijn alleen een heerlijke bubbel in.’