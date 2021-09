Cultureel seizoen van start op Lange Voorhout en bij cultuurankers in de stad

Van speeltuin rookvrij maken tot dakloze jongeren helpen: Haagse Jeugdlintjes uitgereikt aan 24 jongeren

24 jongeren tussen de 11 en 22 jaar hebben donderdagavond in theater Diligentia aan het Lange Voorhout een jeugdlintje gekregen. Dit lintje kregen zij uit handen van burgemeester Jan van Zanen. De jeugdlintjes zijn bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en haar bewoners.

‘Ik ben heel erg blij en trots op mijzelf’, aldus de 11-jarige Manar, die ook een lintje kreeg. Zij werd op die manier beloond voor haar werk in de wijk Morgenstond. Daar is ze onder andere ambassadeur van het zogenoemde rattenproject, zet ze acties op voor eenzame en kwetsbare mensent en stimuleert zij kinderen om te gaan sporten.

Manar glunderde de volledige ceremonie van trots. ‘Dat ik dit nu gewoon in mijn handen heb!’, zegt zij na afloop. En ze is van plan om nog even door te gaan met haar activiteiten. ‘Ik zal het nooit laten liggen.’

In verband met corona was deze twaalfde editie van de jeugdlintjes uitgesteld. Normaal gesproken worden de jeugdlintjes op dezelfde dag uitgereikt als de lintjes voor volwassenen.

Foto: Gemeente Den Haag/Fleur Beemster