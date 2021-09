Mikal Tseggai (PvdA) en Joris Wijsmuller (HSP) in Spuigasten over nieuw politiek seizoen

Singer-songwriter Tommy Brown debuteert in het PAARD: ‘De show van mijn leven’

‘Binnen zes dagen was het uitverkocht.’ Tommy Brown, ook wel bekend als Speakeasy-frontman Tom de Bruijn, timmert hard aan de weg als singer-songwriter en bestijgt op 18 september het podium in de grote zaal van het PAARD. Bij het radioprogramma Haags Bakkie vertelt hij hoe een try-out veranderde in de show van zijn leven.

Lange haren, tatoeages en een gitaar in de hand: op het eerste gezicht lijkt De Bruijn de belichaming van rock ’n roll te zijn. Of dat ook terug te horen is in zijn muziek? ‘Ik vind van wel, al hangt dat natuurlijk af van jouw definitie van het begrip.’

Wel is duidelijk dat De Bruijn er in zijn muziek geen doekjes om windt. ‘Ik denk wel dat je moet durven om iets te brengen. Veel muziek van tegenwoordig wordt gemaakt om lekker te klinken en dat mag, dat hoort er allemaal bij. Maar ik probeer altijd iets te stoppen in mijn clip, tekst of performance wat betekenis geeft aan de wereld of aan het leven voor mij.’

Twijfel

De Bruijn moet zichzelf soms even knijpen wanneer hij denkt aan zijn aankomende optreden, dat aanvankelijk bedoeld was als bescheiden concert in het Paardcafé. ‘Het was eigenlijk een try-out’, vertelt hij. ‘Toen bleek dat het in de grote zaal van het PAARD kon, was dat het natuurlijk allang niet meer. We gaan er echt vol voor en dit wordt wel de show van mijn leven, is het idee.’

Het kan bijna niet anders dat ook het publiek moest meegroeien met de ambities van De Bruijn. ‘Bij het PAARD zaten ze nog te twijfelen: gaat hij wel kaarten verkopen? Toen was het ineens binnen zes dagen uitverkocht.’ Naar aanleiding daarvan besloot het poppodium ook de balkons van de grote zaal open te gooien. ‘Er zijn dus nog steeds kaarten!’

Tommy Brown speelde tijdens de uitzending een nummer met violiste Manon van de Kempe.