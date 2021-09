Zaterdag Live over wooncrisis: ‘Waar zijn (sociale) huurwoningen en studentenkamers?’

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 4 september 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Waar zijn de (sociale) huurwoningen/ studentenkamers?’ De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Er is een wooncrisis in ons land. Wonen wordt voor steeds meer mensen moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan jarenlang op wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld.

Daarnaast is de huurmarkt niet goed gereguleerd, beleggers kopen veel op en gaan daarbij vooral voor maximale winst en niet voor het bieden van huisvesting.

Koopwoningen

Ook de koopmarkt kent problemen. Onder de prijs van 250.000 euro is er weinig te krijgen. De gemeente Den Haag noemt alles onder de drie ton betaalbare woningen. Amsterdam en Rotterdam hanteren andere definities voor wanneer een woning betaalbaar is.

Vanaf de jaren ‘90 is steeds meer het idee opgekomen dat het een markt is waar je in kunt beleggen, dat mensen vooral een eigen woning moeten bezitten en dat huren een beetje een vies woord is. Dat doe je alleen nog maar als je niks anders kan. De woningen zijn daardoor nu, koop en vrije sector-huur, te duur en er zijn te weinig huizen in de sociale sector beschikbaar.

Studenten

Nederland telde vorig jaar 711.000 studenten (wo, hbo en mbo samen) en iets meer dan de helft woont op kamers, becijferde het gerenommeerde ABF Research in opdracht van Kences. De gemiddelde studentenkamer is 17 vierkante meter groot en kost 410 euro per maand. Het woningtekort in Nederland onder studenten bedraagt volgens ABF Research 22.000 woonruimten en loopt op tot 50.000 in 2024.

Gasten aan tafel zijn: Hans Sparreboom (Steenvlinder), Jeroen Lentze (Lentze Property) en Tim de Boer (Fractievertegenwoordiger HSP).