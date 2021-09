Van ABBA tot Zaz en Little Simz in De Nieuwe Van Nierop

John Goossens na jaar van uitersten: ‘Ik heb inmiddels genoeg eelt op mijn ziel’

ADO-speler John Goossens heeft een nogal apart jaar achter de rug. Zeg maar gerust een jaar van uitersten. Dat gaat van moeten vertrekken bij ADO en diverse voorstellen om het lopende contract te ontbinden afwijzen tot zich terug vechten in het basiselftal en zelfs een voorstel om twee seizoenen bij te tekenen. De huidige situatie schrijft voor dat Goossens nog altijd contractspeler is, dat komt omdat zijn verbintenis niet tijdig is opgezegd. Hij ligt vast tot de zomer van 2022, maar moest de afgelopen weken eigenlijk weer weg.

Door: Omroep West

‘Ik ben er nog steeds, ik ben nog steeds contractspeler van ADO Den Haag’, begint Goossens zijn verhaal. ‘Ik heb het meest te maken met de jongens in de kleedkamer. Gelukkig hebben zij er wel vertrouwen in. Ik heb een goede band met die gasten, train nog steeds keihard en doe stinkend mijn best voor de club.’

De mededeling dat Goossens mocht vertrekken kwam deze zomer niet voor het eerst. Exact een jaar geleden kwam de middenvelder ook niet voor in de plannen van de Haagse club. Toen grotendeels sportief ingegeven, dit keer had het ook met de financiële situatie van de club te maken. ‘Het is niet leuk om zo’n bericht te krijgen, maar ik ben nog steeds dezelfde jongen. Het is wat het is, we gaan gewoon door, want het is gewoon mijn werk en ik heb er nog steeds plezier in.’

Waardering

Goossens vervolgt: ‘Ik heb inmiddels genoeg eelt op mijn ziel, ben al 33 jaar, dus ik heb wel wat meegemaakt. Het gebeurt bij heel veel clubs en spelers. Het hoort er een beetje bij. De ene keer ben je de sterspeler, de andere keer val je van de lijst af. Ik hecht er niet zo veel waarde aan. Ik vind het belangrijk dat ik hier nog steeds mijn ei kwijt kan en dat ik waardering krijg van de groep.’

In de uitwedstrijd vorige week tegen NAC maakte Goossens zijn eerste minuten van het seizoen. ‘Ik had in de voorbereiding last van mijn onderrug. Daar ben ik goed van hersteld en ben inmiddels al een paar weken fit’, benadrukt Goossens. ‘Waarom je mij niet eerder zag? Dat zal ongetwijfeld met de situatie te maken hebben, maar ook dat gebeurt in de voetballerij. Ik kan me er niet meer zo druk om maken, ik ken de slagen van de zweep. Morgen kan alles anders zijn.’

‘Ik heb het wel vaker gezegd. Ik wil mezelf in de spiegel aan kunnen kijken en er niet met de pet naar gooien. Iedere dag kom ik naar de training met goede moed, ik train hard en ik sta de jonge jongens bij waar nodig.’

ADO Den Haag neemt het zondagmiddag om 16.45 uur op tegen FC Eindhoven. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 FM Radio West.