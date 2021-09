Van ABBA tot Zaz en Little Simz in De Nieuwe Van Nierop

Marcel Verreck: ‘Kabinetsformatie? Het enige wat de Nederlander wil is zwemmen in Bacardi Limón’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de kabinetsformatie.

‘De storm in Amerika is voorbij, hoera, en de door ons Hollanders gebouwde lokale Deltawerken hebben de schade qua overstromingen enigszins kunnen beperken. Voor zover dat de Nederlander interesseert, want nu Limburg is opgedweild, wil men alleen nog maar zwemmen in Bacardi Limón’, aldus de columnist.