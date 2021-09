Marcel Verreck: ‘Kabinetsformatie? Het enige wat de Nederlander wil is zwemmen in Bacardi Limón’

Van ABBA tot Zaz en Little Simz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van ABBA, Zaz en Little Simz (foto).

Helemaal een verrassing was het niet, maar de ABBA’s zijn terug. Nee, niet die Haagse gasten van Hallo Venray die ABBA na deden, maar het Zweedse origineel. Zondagavond hoor je hun comebacksingle, net als nieuw werk van de Franse zangeres ZAZ en van ‘Sometimes I might be Introvert’, het nieuwe album van de Britse hiphop-grootheid Little Simz.

Meer nieuwe releases zijn er van Anderson Paak, Drake, Imagine Dragons, Finneas, Maaike Ouboter, De Dijk, Sting, Damon Albarn en van de Spaanse Rosalia.

In het extra uur hoor je de muziekkeuzes van de Rijswijkse dichter en Woordenrijk-medewerker Edwin Fagel. Uit de nieuwe muziek koos hij onder meer tracks van Aimee Mann, Courtney Barnett, Laura Marling & LUMP, Violent Femmes en The Felice Brothers.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomermaanden elke zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).