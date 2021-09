Anne Mulder lijsttrekker Haagse VVD bij gemeenteraadsverkiezingen: ‘Trots en eervol’

Anne Mulder is door de leden van de Haagse VVD verkozen tot lijsttrekker. Mulder zal daarmee de lijst van de lokale liberalen aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. ‘Het voelt heel trots en eervol om van mijn eigen partij, VVD Den Haag, lijsttrekker te zijn.’

In juli werd duidelijk dat Mulder werd voorgedragen voor de functie , maandagavond hebben de leden unaniem gekozen voor Mulder als lijsttrekker. ‘Ik weet wat ik wil met de stad. Ik weet welke problemen er spelen en welke we moeten aanpakken’, zegt hij in een video . ‘Ik heb politieke ervaring in de gemeenteraad en de Tweede Kamer, die kunnen we ook gebruiken om campagne te voeren. Ik heb ervaring met onderhandelen, dat heb ik in 2010 met Sander Dekker gedaan. Aan mij heb je iets als lijsttrekker.’

Mulder is sinds september 2020 wethouder in Den Haag, een functie waarin hij Boudewijn Revis opvolgde. Als wethouder heeft hij de portefeuille Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Daarvoor zat Mulder voor zijn partij tien jaar in de Tweede Kamer.

Tussen 2002 en 2010 was Mulder ook al als raadslid in de Haagse gemeenteraad te vinden. Vanaf 2006 was hij fractievoorzitter voor de VVD. In 1996 werd hij lid van de VVD. Ook diende hij als soldaat in Dutchbat III, hij ging toen vrijwillig naar Screbrenica.

‘Mijn eerste baan was in het leger, daar moet je gewoon een klus klaren. Dat gevoel heb ik hier ook: een klus doen. Dan ben ik tegelijkertijd gedreven om dat voor de VVD te doen. Ik wil niet dat mensen passief worden gemaakt. Ik wil dat mensen hier in Den Haag hun kansen kunnen grijpen als ze dat willen en dat ze de kansen krijgen’, zegt Mulder. ‘Wij zijn de partij bij wie de stad in goede handen is. Als er problemen zijn, dan pakken we die aan.’

‘We gaan er met z’n allen met veel energie en enthousiasme tegenaan om Den Haag bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen weer heel blauw te laten kleuren’, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen .