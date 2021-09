CPC Loop gaat niet door, hardloopevenement schuift door naar 2022

De CPC Loop gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het hardloopevenement wordt verschoven naar 13 maart 2022

De organisatie zegt na overleg met de gemeente tot dit besluit te zijn gekomen. Een evenement met 40.000 deelnemers en daarnaast nog toeschouwers wordt door de organisatie niet realistisch genoemd om nu te kunnen organiseren.

'Zelfs als de anderhalvermeter-regel voor die datum zou worden losgelaten moeten wij vrijwel zeker met andere beperkende corona-bepalingen rekening houden', zegt organisator Mario Kadiks.

'Hoe te handelen met het vele publiek, is daarbij misschien wel het grootste dilemma.'Kadiks spreekt van een 'niet te hanteren probleem' dat pas in een laat stadium duidelijk wordt wat de nieuwe voorwaarden zijn. Het evenement stond gepland voor 26 september, op 17 september staat een nieuwe persconferentie over de maatregelen gepland.

Tijdnood

'De tijdnood is hoog', stelt Kadiks. Het vaststellen van de gewenste scenario's voor deelnemers en publiek kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe maatregelen van de regering bekend zijn gemaakt.'

'Vervolgens moet de gemeente die toetsen en goedkeuren. Met het oog op de tijd die daarna nog rest vinden wij het niet realistisch om de diverse scenario's goed en zorgvuldig uit te voeren. De CPC is een sprankelend feest, dat veilig moet kunnen worden gevierd.'

