Gemeente gaat schoonmaakmaterialen uitdelen in strijd tegen zwerfafval

In de week van 18 tot en met 24 september zijn er in de stad ruim dertig uitleenpunten waar stadsgenoten gratis schoonmaakmaterialen kunnen halen om daarmee hun buurt op te ruimen. Met het uitdelen van een knijper, vuilniszak en handschoenen moet het makkelijker zijn om zwerfafval op te ruimen. Ook hoopt de gemeente Hagenaars te inspireren om zelf een steentje bij te dragen aan een schone buurt.

'Of je nu iets kleins opraapt of met een knijper en vuilniszak op pad gaat: alle beetjes helpen', zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) over Actie Schone Buurt . 'Met deze actie kun je ook het gesprek starten met je buren: voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor de wijk? Misschien kun je daarna samen aan de slag!'

Met het uitdelen van schoonmaakmaterialen (een knijper, vuilniszak en handschoenen) haakt de gemeente in op de World Cleanup Day op 18 september. De actie is onderdeel van de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval: Schoon, doen we toch gewoon?

Als de stad schoon is, is Den Haag het mooist 💚. Help zelf ook een handje mee aan het schoonhouden van ‘onze trots’ tijdens de Actie Schone Buurt 18 t/m 24 sep. Haal gratis een knijper, vuilniszak en handschoenen in jouw buurt. ℹ️ https://t.co/8zyrbE9fbF #schoondoenwegewoon pic.twitter.com/fYP94zysQl — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) September 6, 2021



Gedrag moet veranderen

'De gemeente zorgt ervoor dat de bakken worden geleegd en de straat wordt aangeveegd. De stad wordt nooit 100 procent schoon zolang het gedrag niet verandert. Daarom trekken we alle registers open: voor de zomer hebben we plannen gepresenteerd om de boetes voor het dumpen van vuilniszakken te verhogen naar 200 euro. Ook werken we aan cameratoezicht op plekken met veel overlast', aldus Bredemeijer over zijn plannen om het zwerfafval aan te pakken.

'Deze acties, de wijkambassadeurs die zich voor een schone wijk inzetten, 1.000 medewerkers die schoonmaken en handhaven, en natuurlijk de goede wil van heel veel Hagenaars; het helpt allemaal om de stad schoon en netjes te houden.'

Zolang de afvalpandemie in #laakkwartier door de @GemeenteDenHaag niet wordt aangepakt, is deze actie voor de wijkbewoners #dweilenmetdekraanopen https://t.co/2Nc7m8OMfW — Margot (@MargotDeBoks) September 6, 2021



'Houd de stad het hele jaar schoon'

Op Twitter wordt niet onverdeeld enthousiast gereageerd op de actie. 'Niet alleen van 18-24 sep, maar houd de stad het hele jaar schoon', valt op het account van de bewonersorganisatie van de Haagse Stationsbuurt te lezen.

Margot vraagt zich af wat de gemeente tijdens de actie zelf zal doen in Laakkwartier. 'Zolang de afvalpandemie in Laakkwartier door de gemeente Den Haag niet wordt aangepakt, is deze actie voor de wijkbewoners dweilen met de kraan open.' Bewoners in het stadsdeel zijn de afvaloverlast al langer zat en plakten onder meer de ramen vol met foto's van de overlast en vorig jaar werd een ansichtkaart met foto's van het afval in de wijk gemaakt.

