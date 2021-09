Haagse horeca ziet niets in coronapas: ‘Niet realistisch’

Het kabinet overweegt om bezoekers aan de horeca te verplichten een coronabewijs te laten zien. Mensen moeten dan gevaccineerd of getest zijn, of aan kunnen tonen dat ze het virus recentelijk hebben gehad. Anil Soekhoe van Koninklijke Horeca Nederland in Den Haag ziet hier niets in. Dat meldt mediapartner Omroep West. ‘Dit hadden ze een jaar geleden moeten doen toen we dicht moesten.’

Nu heeft de maatregel volgens het bestuurslid weinig zin meer. ‘Ongeveer 85 procent van de volwassenen is gevaccineerd. Dus waarom moet je dan nog dit soort maatregelen nemen? De enige manier waarop dit kan werken is als de sneltesten massaal beschikbaar worden gesteld voor de horeca. Dat bezoekers bij de deur een sneltest kunnen doen en binnen een minuut weten waar ze aan toe zijn.’

Soekhoe is niet principieel tegen de maatregel. ‘In het buitenland werkt het ook. We krijgen steeds meer mensen die terugkomen van vakantie en daar ook al met een coronapas hebben gewerkt.’

Het zijn dan ook de praktische problemen waar hij bang voor is. ‘Hoe moet ik het met personeel doen? Ik mag niet vragen wie gevaccineerd is. Dat is toch niet te doen als alle gasten een toegangstest moeten doen? Het hele idee werkt niet. Het levert veel te veel extra kosten op voor ons. Daarom zeggen we: als ze dit hadden gedaan toen we dicht moesten, dan was het prima geweest, want toen hadden we niets. Maar nu is het niet realistisch.’