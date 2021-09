PvdA wil ‘snel debat in Haagse raad’ na oproep wethouder over islamitische begraafplaats

Haagse nieuwsfoto met premier Rutte op Binnenhof: ‘Je ziet wat voor open cultuur er is’

Dagelijks worden er vele nieuwsfoto’s gemaakt, beelden welke een verhaal vangen en vertellen. In Haags Bakkie wordt elke eerste maandag van de maand een beeldbepalende Haagse nieuwsfoto van de afgelopen maand besproken met Edouard van Arem van ANP en Arjan Snijders van Beeld en Geluid Den Haag. De foto van deze maand is van demissionair premier Mark Rutte op het Binnenhof. ‘Het mooie van Den Haag en deze foto is dat het een open stad is waar onze democratie letterlijk op straat ligt. Het is heel open.’

Op de foto van Lex van Lieshout is te zien hoe Rutte de pers te woord staat op het Binnenhof na een formatiebespreking en dat er in hetzelfde gebied publiek kan zijn. 'Daar staat dus de pers, maar ook het volk staat er en de toeristen staan er. Er worden daar selfies met hem gemaakt', vertelt Van Arem. 'Je ziet op deze foto terug wat voor open cultuur er is. Dat is door de fotograaf op een mooie manier gevangen.'

'Het is ook nog bijzonder omdat we dit beeld jaren niet kunnen maken omdat het Binnenhof dicht gaat.' Snijders: 'Er staat ook een hekje bij, mensen blijven daar netjes achter staan. Dat vind ik heel mooi.'

'Bijna geen landen waar volksvertegenwoordiging op zo'n manier aanspreekbaar is'

'Hier zie je de laagdrempeligheid van het benaderen van de Nederlandse politici. Ik denk dat buitenlanders er niks van begrijpen als ze dit zien', vult Snijders aan. 'Er zijn bijna geen landen waar de volksvertegenwoordiging op zo'n manier aanspreekbaar is.'

Dat gaat vaak goed, maar 'ze lopen ook wel eens achter Omtzigt (Kamerlid Pieter Omtzigt, redactie) aan om hem te beschuldigen van pedo-zijn en andere dingen na te roepen. Zo benaderbaar is het dus ook weer. Gelukkig is het nog nooit zo doorgeslagen dat deze mensen zich niet meer op straat durven te vertonen'.

Verhuizing Max Koot

Een andere, herkenbare foto is van de Max Koot-fotostudio op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Anna Paulownastraat. 'Daar waren posters te zien waarop het leek alsof Max Koot verdween. Maar hij gaat niet weg, hij gaat op de eerste etage zitten', vertelt Van Arem. 'Ook Max Koot moet helaas inkrimpen.'

De Haagse fotograaf is bekend door zijn portretfotografie en zijn band met het Koninklijk huis.' Hij maakte onder meer de foto van voormalig koningin Beatrix met haar diadeem waar Andy Warhol later een poster van heeft gemaakt. 'De basis daarvan is gelegd door Max Koot', memoreert Van Arem. 'Er hangt in de etalage nog steeds een serie van prins Claus die een sigaretje opsteekt. Dat kon hij maken omdat hij een goede band had met de Koninklijke familie. Toute Den Haag heeft bij hem foto's laten maken. Daar was hij een kei in.'

Haags Fotodebat

In Beeld en Geluid Den Haag is op 30 september het Haags Fotodebat . 'Dan zijn Bart Maat en Freek van den Bergh te gast om te praten over de invloed van hun foto's.' Maat maakte onlangs de foto van informateur Kasja Ollongren die weggaat bij de formatiebesprekingen. Op de foto was ook de tekst ' positie Omtzigt, functie elders ' te lezen. 'Je weet wat voor impact dat heeft gehad.'

Het debat is de aftrap van het Haagse Dutch Media Week-programma en de opening van een fototentoonstelling die tot 10 oktober te zien zal zijn op de nieuwe locatie van de Tweede Kamer.

Foto Rutte: ANP / Lex van Lieshout

Foto Max Koot: Den Haag Centraal