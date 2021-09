PvdA wil ‘snel een debat in Haagse raad’ na oproep wethouder over islamitische begraafplaats

PvdA Den Haag is niet te spreken over de oproep van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) om raadsleden aan partijgenoten in andere gemeenten te vragen om te helpen te zoeken naar een geschikte plek voor een islamitische begraafplaats. ‘We hebben de wethouder al de opdracht gegeven om contact op te nemen met zijn collega’s in andere gemeenten. En dat ie nu na twee jaar de bal teruglegt, dan denk ik: wat heb je de afgelopen twee jaar lopen doen?’, zegt fractievertegenwoordiger Samir Ahraui in Haags Bakkie.

Onlangs meldde mediapartner Omroep West dat Den Haag in omliggende gemeenten op zoek wil gaan naar een geschikte plek voor een islamitische begraafplaats. Dit omdat er binnen de gemeentegrenzen geen plek voor is. Een zoektocht binnen de eigen gemeentegrenzen leverde niets op. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) roept daarom gemeenteraadsleden op om bij partijgenoten in de buurgemeenten te vragen of zij het initiatief willen steunen. 'Als je met deze oproep komt dan kan ik bijna maar een conclusie trekken en dat is dat het voor deze wethouder geen prioriteit lijkt te zijn', vindt Ahraui.

'Snel een debat in Haagse raad'

'Voor zomer deed ik met PvdA Zoetermeer, PvdA Leidschendam-Voorburg en PvdA Westland al een oproep voor regionale samenwerking en contact met collega’s in regio', twitterde Ahraui nadat de wethouder zijn oproep deed. 'Dat bal nu naar de raden gegooid wordt in plaats van dat bestuurders verantwoordelijkheid nemen is teleurstellend. Snel een debat in Haagse raad!'

De PvdA wil met spoed in debat over het mogelijk maken van begraafplaatsen met eeuwige rust. 'Al jaren is duidelijk dat islamitische begraafplaats in 070 niet mogelijk is, dat de wethouder nu pas met hulpvraag komt terwijl wij wachten op het bericht dat het geregeld is is pijnlijk. Daarom herhaal ik mijn eis: dit jaar schep erin.'

(1/2) Een gratuit oproep. Al jaren is duidelijk dat islamitische begraafplaats in #070 niet mogelijk is, dat wethouder nu pas met hulpvraag komt terwijl wij wachten op bericht dat het geregeld is is pijnlijk. Daarom herhaal ik mijn eis: dit jaar schep erin. https://t.co/n9JkjgMU9Z — Samir Ahraui (@samirahraui) September 4, 2021



Nieuwe generaties

De behoefte voor zo'n begraafplaats is er zeker, zo stelt Ahraui. 'Zeker. We hebben met nieuwe generaties te maken die van Nederland en Den Haag hun thuis hebben gemaakt. Hun wortels zijn hier. Veel jongeren zeggen dat Den Haag en Nederland hun thuis is en ze willen hier begraven worden.'

'Het meest frustrerende is dat we eerder al hebben geconcludeerd dat het in Den Haag niet gaat lukken. Maar we zien wel dat er in de omliggende gemeenten kavels beschikbaar komen. Dan moet je ervoor zorgen dat je naast de initiatiefnemers en Islamitische koepel staat om het te regelen', vindt Ahraui. 'Het enige wat we nodig hebben is bestuurders met lef en passie die hier mee aan de slag gaan.'

'Voor het einde van het jaar de schep erin'

'Wij hebben gezegd: voor het einde van het jaar de schep erin. Wij blijven bij die eis en we blijven de druk opvoeren. Hier moet gewoon een goede oplossing voor komen.'

LEES OOK: