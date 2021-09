PvdA wil ‘snel een debat in Haagse raad’ na oproep wethouder over islamitische begraafplaats

Voorlopig laatste keer binnenkijken op het Binnenhof? Grijp je kans op Open Monumentendag

Binnenkijken in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Statenzaal, Trêveszaal en het ministerie van Algemene Zaken: het Binnenhof gaat vanaf 1 december op slot, dus waarschijnlijk is dit voorlopig de laatste keer dat je als bezoeker nog tijdens Open Monumentendag op zaterdag 11 en zondag 12 september deze plekken kunt bezoeken. Over vijf jaar – maar misschien wel langer – kan het pas weer.

Vanwege corona zijn er dit jaar minder monumenten fysiek te bezoeken: het gaat om zo’n dertig monumenten. Daarnaast zijn er meer dan zestig panden digitaal toegankelijk.

Om positief te blijven: de afdeling Monumentenzorg en Welstand heeft van meer dan 60 monumenten 360° laten maken door Dutch VR. Je kunt nu dus vanaf jouw bank of luie stoel op een bijzondere manier een kijkje nemen in een groot aantal fraaie en interessante interieurs van Den Haag. Er zijn ook foto’s gemaakt van ruimtes waar je normaal niet mag komen, dus ga vooral een kijkje nemen.

Binckhorst

In het kader van Thuis in Den Haag staat dit jaar het stadsdeel Laak centraal. Thuis in Den Haag is een project van de gezamenlijk Haagse erfgoedpartners waarbij elk jaar een ander stadsdeel in de schijnwerpers staat. Er worden in samenwerking met de SHIE (Stichting Haags Industrieel Erfgoed) verschillende activiteiten georganiseerd, zoals fietstochten, rondleidingen en boottochten.

Kijk voor het volledige programma op monumentenzorgdenhaag.nl.