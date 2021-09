Benoordenhoutseweg richting centrum afgesloten na aanrijding, twee gewonden

De Benoordenhoutseweg is dinsdagochtend in de richting van het centrum Den Haag afgesloten. Dit is gebeurd nadat er een aanrijding heeft plaatsgevonden op de weg. Een persoon is aangehouden.

Bij de aanrijding zijn twee mensen gewond geraakt en in de ambulance verzorgd. Een slachtoffer, een kind, is met spoed en onder motorbegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft ter plaatse een persoon aangehouden, weet mediapartner Omroep West. De rol van de aangehouden persoon bij de aanrijding wordt onderzocht. Of het gaat om de bestuurder van de auto, wil de politie niet zeggen.

Volgens nieuwssite Regio 15 waren bij het ongeval een auto en twee fietsers betrokken.

Foto: Regio 15