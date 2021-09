Buurthuis De Mussen kan huur niet meer betalen; stadsbestuur heeft ‘grote zorg’ over voortbestaan

De financiële situatie van buurthuis De Mussen in de Schilderswijk is zo belabberd dat het de huur voor het pand aan de Hoefkade niet meer kan betalen. Daarom vreest de gemeente Den Haag dat het bekende buurthuis op omvallen staat. Bij het stadsbestuur heerst ‘grote zorg of het bestuur en de directie van De Mussen in staat zijn om de financiële huishouding op orde te krijgen’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA). Dat meldt mediapartner Omroep West.

De situatie van het oudste buurthuis van Nederland is al langer precair. In maart van dit jaar gaf de gemeente De Mussen daarom een eenmalige noodsubsidie van 350.000 euro om te voorkomen dat het toen al direct failliet zou gaan.

Onderzoek van de Gemeentelijke Accoutantsdienst (GAD) leerde dat er meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Daarom werden aan die noodsubsidie wel strenge voorwaarden verbonden. Er moest een herstelplan komen. Met daarin ook voorstellen voor welke taken De Mussen nog wel kon blijven doen en welke niet meer. ‘Er moet stevig worden ingegrepen’, verklaarde de wethouder destijds al.

Binnen twee weken actie

Toch bleek het daarna niet veel beter te gaan. In juli werd duidelijk dat de situatie ‘zeer precair en urgent’ was, schreef Balster toen in een brief aan de gemeenteraad. Binnen twee weken moest actie worden ondernomen. Volgens een door de gemeente betaalde adviseur zou daarbij ‘acuut en stevig ingrijpen’ noodzakelijk zijn. Daarvoor moest de bedrijfsvoering, management en organisatiestructuur op de schop.

Volgens de wethouder kreeg de gemeente uiteindelijk op 30 juli een reactie van De Mussen. Maar daaruit bleek niet dat het buurthuis van plan was om te komen tot ‘een structurele verbetering van de financiële situatie’. Wel werden enkele andere maatregelen aangekondigd. Die zouden echter onvoldoende zijn om de financiële problemen op te lossen.

‘Gezamenlijk probleem’

Het buurthuis zelf wees in juli weer naar de gemeente. Volgens De Mussen was er sprake van een ‘gezamenlijk probleem’. Hierbij zou ook extra steun van de gemeente nodig zijn. ‘De gemeente heeft hierin ook een duidelijke verantwoordelijkheid’, liet het in een verklaring weten.

Dinsdag wordt de gemeente over nieuwe plannen geïnformeerd, laat de wethouder maandag in een nieuwe brief weten over de situatie. Balster schrijft daarin wel dat hij niet van plan is extra subsidie aan het buurthuis te geven.

Problemen stapelen zich op

Ondertussen stapelen de praktische problemen zich wel op. Twee weken geleden werd duidelijk dat De Mussen de huur voor het pand aan de Hoefkade niet meer kan betalen. Dat baart het stadsbestuur ‘grote zorgen’, schrijft de wethouder.

Volgens hem mogen de bewoners van de Schilderswijk niet de dupe worden van de problemen bij De Mussen. ‘Het belang van adequaat welzijnswerk voor onze bewoners in dit deel van de stad staat voor het college buiten kijf.’

‘We laten bewoners niet in de steek’

Daarom zegt hij dat als het bekende buurthuis toch failliet gaat, de gemeente op zoek gaat naar een andere organisatie die het welzijnswerk kan uitvoeren. ‘Het allerbelangrijkste is dat de activiteiten van De Mussen door kunnen blijven gaan voor de kinderen en alle andere bewoners in de wijk. Wat er ook gebeurt, daar zorgen we voor. Wij laten de bewoners van de Schilderswijk niet in de steek’, stelt hij in een reactie.

Buurthuis De Mussen zelf wilde afgelopen dagen niet reageren op vragen over de financiële situatie.