‘Den Haag, Den Haag’ van winnaar Haags Songfestival nu op vinyl: ‘Het is weer een feestje’

Het winnende lied van het Haags Songfestival is in beperkte oplage te krijgen op vinyl. Er zijn 500 exemplaren gemaakt van het lied Den Haag, Den Haag van Robbie de Huismuzikant.

Robbie werd dinsdag door cabaretier Sjaak Bral verrast met zijn eigen plaat. ‘Het was al leuk om mee te doen aan het Songfestival, toen won ik als Hagenees en dan wordt nu ook nog mijn single uitgereikt. Het is weer een feestje’, zegt Robbie.

Winnaar Haags Songfestival

Robbie won in mei de derde editie van het Haags Songfestival. Na drie voorrondes streden in de finale zes deelnemers tegen elkaar. De acts werden in de slotronde beoordeeld door een jury met oud-wethouder én songfestivalfan Frits Huffnagel, chansonzangeres Tess Merlot en cultuuradviseur Sherwin Blijd. Het publiek kon via meestemmen, waarbij die stem 50/50 meetelde in de einduitslag.

Rob Sprinkhuizen

Achter Robbie de Huismuzikant gaat de ervaren muzikant Rob Sprinkhuizen schuil. Als professioneel drummer trad hij onder meer op tijdens festivals als North Sea Jazz en Lowlands. Hij heeft een eigen drumschool en tourde jarenlang langs de Nederlandse theaters met een cabaretprogramma. In verpleeghuis WZH De Strijp werd Robbie ontdekt als ‘bejaarden-entertainer’ en sindsdien treedt hij vaak op als ‘huismuzikant’ in verzorgingshuizen.