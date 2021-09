‘Koppel Haagse werklozen aan vacatures in Rotterdamse Haven’

Eerste demonstratie bij Tweede Kamer op Bezuidenhoutseweg

Kamerleden gaan vanaf vandaag aan de slag in het nieuwe, tijdelijke Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. Op de dag dat het pand officieel in gebruik wordt genomen wordt er voor de deur gedemonstreerd tegen het coronabeleid en andere zaken.

Voor demonstranten was er aan de overkant van de Bezuidenhoutseweg ruimte om te demonstreren. ‘Daar is plek voor 200 man. Ze kiezen er zelf voor om over te steken’, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Rond 14.00 uur lijkt de grootste drukte van het protest voorbij te zijn, nog een honderdtal demonstranten is vanmiddag bij het Kamergebouw op de Bezuidenhoutseweg. Daarnaast is er minder politie op de been dan eerder vandaag het geval was. De nog aanwezige demonstranten werden vanmiddag toegesproken door Wybren van Haga (Belang van Nederland) en Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie).

Even na half een deden demonstranten opnieuw een poging tot een protestmars. Daarbij werden ze door de politie tegengehouden op de Theresiastraat en teruggedreven naar de Bezuidenhoutseweg.

Rond kwart voor twaalf zijn demonstranten te voet richting het centrum van de stad gegaan. Demonstranten lopen op hun route door de stationshal van Den Haag Centraal, eerder werden ze door de politie tegengehouden bij de Herengracht. Na een korte wandeling zijn demonstranten weer terug op de Bezuidenhoutseweg.

Er zijn 200 tot 300 demonstranten vanuit het hele land aanwezig voor het gebouw ziet onze verslaggever. Ook is er veel politie om het pand aanwezig.

Er valt onder meer ‘Stop de pedopolitie’, ‘Genoeg is genoeg’, ‘Vaccinatiepaspoort = discriminatie’ en ‘Deze mama is boos! #kovslachtoffer’ te lezen op borden van demonstranten. Demonstranten staan in kleine groepjes voor het gebouw.

Ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel is bij het protest aanwezig. Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren ging voor binnenkomst op de foto met diverse demonstranten.

Demonstreren voor het Kamergebouw is lastig doordat er weinig ruimte is en er werkzaamheden aan de weg zijn. ‘Overal staan groepjes verdeeld aan de verschillende kanten van de weg’, aldus onze verslaggever.

Renovatie Binnenhof

De nieuwe locatie van de Tweede Kamer wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Omdat het Binnenhof de komende jaren onder handen wordt genomen zullen de volksvertegenwoordigers de komende jaren een plek hebben aan de Bezuidenhoutseweg. De renovatie van het Binnenhof gaat naar verwachting ruim vijf jaar duren.

Publiek welkom in tijdelijk Kamergebouw

In het nieuwe gebouw zal ook publiek weer, gedeeltelijk, toegang hebben tot het parlement. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om bezoekers toe te laten tot de publieke tribunes van commissiezalen, deze vergadering zijn wel te volgen via een livestream.

Ook scholieren kunnen binnenkort weer toegang krijgen tot de Kamer, ProDemos zal vanaf 13 september op verschillende dagen doordeweeks weer groepen scholieren rondleiden.

