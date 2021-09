Henriëtte (16) is vereerd om dit jaar burgemeester van Madurodam te zijn

De zestienjarige Henriëtte is de nieuwe burgemeester van Madurodam, die functie mag ze een jaar lang vervullen. ‘Ik voel me vereerd dat ik dit jaar burgemeester van Madurodam mag zijn.’

'Ik verheug me op de samenwerking met mijn medecollegeleden. Samen gaan wij projecten uitvoeren voor een mooiere samenleving', zegt de kersverse burgemeester tegen mediapartner Omroep West . Henriëtte werd maandag geïnstalleerd door burgemeester Jan van Zanen.

Om burgemeester te kunnen worden zijn er jaarlijks verkiezingen waarbij kandidaten zichzelf presenteren en vertellen wat ze voor de samenleving willen doen. Als burgemeester wil Henriëtte zich inzetten om kinderen te inspireren om in de toekomst minder voedsel te verspillen. Door haar persoonlijke uitdaging be hero, go for zero werd zij verkozen voor de functie.

Advies aan bestuur

In totaal nemen jaarlijks 10 nieuwe middelbare scholieren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar uit de omgeving van Den Haag zitting in het college van burgemeester en wethouders van Madurodam. Naast hun persoonlijke challenges adviseren zij het bestuur van het Madurodam Kinderfonds over het goede doelenbeleid van het themapark.

Prinses Beatrix

Sinds het aftreden van Prinses Beatrix in haar kroningsjaar 1980 kiest Madurodam ieder jaar een nieuwe burgemeester. Het attractiepark kent daarmee de enige gekozen burgemeester van het land.