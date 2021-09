Judith Klokkenburg voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie/SGP

Judith Klokkenburg is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In het najaar kunnen de leden stemmen over de voordracht. Wanneer wordt ingestemd met de voordracht zal ze de eerste vrouwelijke lijsttrekker ChristenUnie/SGP Den Haag zijn.

De fractievoorzitter is blij met de voordracht van de besturen van beide partijen: ‘Den Haag heeft mijn hart gestolen en ik heb heel veel zin om mij te mogen blijven inzetten voor deze prachtige stad’, aldus Klokkenburg. ‘Ik ben vereerd dat de besturen het vertrouwen in mij hebben uitgesproken om de lijst aan te voeren, want er is nog genoeg te doen.’

‘Ze kent de stad en diens mensen door en door’

‘Met Judith dragen we iemand voor die de afgelopen zeven jaar zowel voor als achter de schermen hard gewerkt heeft voor onze stad en zijn inwoners’, zegt ChristenUnie-voorzitter Anil Kumar. ‘Ze kent de stad en diens mensen door en door. We kennen haar als ijverig, doortastend en iemand die recht wil doen aan de ander. In een stad als Den Haag, waar de verschillen tussen veen en zand groot zijn, is er behoefte aan dat geluid. Judith is wat ons betreft een dienstbare vertolker van dat geluid.’

Ook bij de SGP is men enthousiast: ‘We zijn blij met Judiths ruime ervaring in het raadswerk. We kennen haar als een integer en actief fractiemedewerker, fractievertegenwoordiger en sinds april van dit jaar ook als raadslid. Met die ervaring en gedrevenheid zien wij met Judith de verkiezingen met vertrouwen tegemoet’, zegt SGP-voorzitter Henk Bal.

Opvolger Grinwis

Klokkenburg is sinds april van dit jaar het enige raadslid van de fractie in de gemeenteraad. Ze volgde Pieter Grinwis op, hij werd na de verkiezingen Kamerlid voor de ChristenUnie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Klokkenburg de nummer twee op de Haagse lijst. Tot ze de zetel overnam van Grinwis was ze fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie/SGP. Daarvoor was Klokkenburg beleidsmedewerker van de partij.

