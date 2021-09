‘Koppel Haagse werklozen aan vacatures in Rotterdamse Haven’

Haagse werklozen zouden aan de slag kunnen in de Rotterdamse Haven. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Volgens de partij zijn er genoeg vacatures die vervuld kunnen worden. De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur om werklozen te koppelen aan de vacatures. Ze wil dat het stadbestuur met de haven in gesprek gaat om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

‘Zeker 2.000 Haagse jongeren staan op dit moment langs de zijlijn terwijl de mensen in de Rotterdamse haven niet aan te slepen zijn. Wij willen dat het stadsbestuur in gesprek gaat met de haven om te kijken hoe hun vraag en ons aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Win-win’, vinden raadsleden Ralf Sluijs, Janice Roopram en René Oudshoorn.

Daarbij zou vooral moeten worden gekeken naar Zuidwest vinden de raadsleden. ‘Voor groot, tijdelijk onderhoudswerk in de haven halen ze nu veel mensen vanuit het buitenland. Het zou natuurlijk beter zijn als we jongelui uit Zuidwest aan de slag kunnen helpen door ze daar een mooie baan te bieden, te laten behouden en door te kunnen laten groeien. Maar ook als je in bijvoorbeeld het centrum of Loosduinen woont en je wilt aan de slag in de Rotterdamse haven; grijp je kans, je wordt met open armen ontvangen.’