Paralympische medaillewinnaars gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark

Het regende medailles bij de Nederlandse ploeg tijdens de Paralympische Spelen in Tokio. Alle medaillewinnaars en hun coaches zijn dinsdagmiddag feestelijk gehuldigd in het Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Na de officiΓ«le huldiging zullen de sporters op Paleis Noordeinde worden ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet.

Tijdens de huldiging in de Sportcampus zijn de sporters en coaches toegesproken door onder andere chef de mission Esther Vergeer en demissionair minister-president Mark Rutte. Alle gouden medaillewinnaars kregen van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Sporters die al eerder een onderscheiding hebben gekregen, is een beeldje overhandigd.

In totaal heeft het succesvolle TeamNL 59 medailles binnengesleept, 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 maal brons. Hiermee heeft Nederland de vijfde plaats behaald op de medaillespiegel. Dinsdagavond worden alle paralympiΓ«rs gehuldigd in het Kurhaus in Scheveningen.