Politie zoekt verklaring voor raadselachtige dood 56-jarige man bij Lijnbaan

De politie heeft nog veel vragen rondom de dood van een man van wie het lichaam vrijdagochtend aan de Lijnbaan in Den Haag werd gevonden. Agenten gaan daarom flyers uitdelen in de buurt in de hoop zo meer te weten te komen over de dood van de 56-jarige man. Ook zet de politie stoepborden neer. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

We doen nog onderzoek naar het aantreffen van de overleden 56-jarige man op de #Lijnbaan vrijdag 3-9 in #DenHaag. We plaatsen stoepborden en delen flyers uit. Vanavond vragen we hier aandacht voor in @teamwest_tv Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000. https://t.co/CGFcYNlLrA pic.twitter.com/TWxSny7ghS — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) September 7, 2021

De dode man werd in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september gevonden aan de Lijnbaan in Den Haag. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Het rechercheteam van de politie is met name op zoek naar mensen die tussen donderdagavond 20.30 uur en vrijdagochtend 01.00 uur in de omgeving van het parkje aan de Lijnbaan iets hebben gezien of gehoord.

Ook komt de politie graag in contact met mensen die in die periode in het parkje hebben gewandeld of er hebben gezeten. Team West, het opsporingsprogramma van Omroep West, besteedt dinsdagavond ook aandacht aan deze zaak. De uitzending is vanaf 17.00 uur te zien op TV West.

