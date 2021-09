Sloopplannen woningen Morgenstond vallen verkeerd bij oppositiepartijen: ‘Schandalig’

De Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag en de SP zijn geschokt door de voorgenomen sloop van ruim 200 woningen in Morgenstond.

Vorige week werd bekend dat bewoners van de Denekampstraat, Fluitenbergstraat, Loevesteinlaan en Hengelolaan door Haag Wonen geïnformeerd zijn over de plannen . De woningen moeten plaatsmaken voor 'voor moderne, comfortabele en energiezuinige woningen met een goed binnenklimaat'. NA de sloop zouden er meer woningen worden teruggebouwd in de straten.

Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) sprak direct uit niet te spreken te zijn over de gang van zaken, die woorden herhaalt het raadslid nu: 'Haag Wonen heeft de bewoners voor een voldongen feit gesteld. Niemand was op de hoogte en niemand heeft mee kunnen denken over de plannen. Het is slikken of stikken, dat vind ik schandalig. Het gaat nota bene om je huisvesting, de basis van je bestaan.'

Het voornemen om meer woningen terug te bouwen kan ook op bezwaar rekenen. 'Er worden 220 woningen gesloopt en er komen er 350 voor terug. Dat zal de leefbaarheid onder druk zetten, Morgenstond Oost is al relatief dicht bebouwd', zegt William de Blok van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos.