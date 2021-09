Henriëtte (16) is vereerd om dit jaar burgemeester van Madurodam te zijn

Vrouw (33) mishandeld in centrum, verdachte (36) opgepakt

Op de Varkenmarkt in het centrum is vannacht een vrouw zwaar mishandeld. De 33-jarige raakte daarbij gewond. Een 36-jarige is door de politie aangehouden.

Agenten zagen de mishandeling in het centrum nadat ze rond kwart voor twee in de nacht gealarmeerd waren voor een vechtpartij.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen met beelden om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.