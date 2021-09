Wijkberaad vreest voor overlast en wil geen coffeeshop in Nieuw Waldeck

In de gemeenteraad wordt woensdagmiddag gesproken over het gedoogbeleid omtrent coffeeshops in de stad. Het Wijkberaad Nieuw Waldeck grijpt die dag aan om nogmaals duidelijk te maken dat de mogelijke komst van een coffeeshop naar de Oude Haagweg niet gewenst is. ‘Het is absoluut niet de bedoeling.’

'In de directe omgeving ligt een speeltuin en in de aangrenzende flats wonen senioren. Het pand staat midden tussen twee woonwijken. Wij denken dat er overlast van zal komen', legt Wouter van den Ende, covoorzitter van het wijkberaad, uit. Daarvoor baseert men zich op de overlast die wordt ervaren in de Weimarstraat. De overconcentratie van coffeeshops zorgt daar al langer voor onvrede in de buurt. 'Als ik de standpunten zie vanuit de Weimarstraat waarom coffeeshops van daar uit uitgeplaatst moeten worden, dan hebben wij dezelfde argumenten tegen de komst van een coffeeshop.'

Daarnaast vreest het wijkberaad dat een coffeeshop in Nieuw Waldeck ook een aanzuigende werking zal hebben op klanten uit bijvoorbeeld Westland. 'We verwachten ook meer verkeer van buiten Den Haag. In het Westland zit geen coffeeshop, die klanten zullen hierheen komen.' De grote vrees is dat er straks verkeerd geparkeerde auto's in de buurt zijn te vinden. 'En een toename hangjeugd, wat voor een onveilig gevoel zorgt.'

Kantelwijk

Ook binnen de buurt zijn er risico's zegt Van den Ende. Hij denkt daarbij aan een vestiging van Parnassia en andere kwetsbare bewoners in de buurt. 'We zijn in 2016 als kantelwijk aangewezen. Deze wijk kent problemen en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Een coffeeshop helpt niet om het de goede kant op te laten bewegen.'

'Plaatsing in Nieuw Waldeck is gewoon geen goed idee'

Een andere locatie die wel geschikt zou zijn voor zo'n shop ziet Van den Ende niet, hij vindt het geen goed idee. 'Ik denk dat Nieuw Waldeck lastig is. Ik denk dat je overal tegen eenzelfde verhaal aanloop. Het is een redelijk dicht bewoonde wijk natuurlijk. Plaatsing in Nieuw Waldeck is gewoon geen goed idee.'

Petitie

Het wijkberaad startte een petitie tegen de komst van een coffeeshop, deze werd uitgezet onder 5.000 buurtgenoten. 'Daar hebben we 1.633 handtekeningen onder gekregen. Dat is een behoorlijk percentage.'Tussen de ondertekenaars zijn volgens Van den Ende vooral mensen te vinden die in de buurt van de locatie wonen of werken. De petitie wordt woensdagmiddag aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen.

'We gaan er van uit dat onze actie zal slagen'

Hoewel nog niet duidelijk is of er woensdag ook echt een knoop zal worden doorgehakt over de verhuizing van een coffeeshop naar de Oude Haagweg is Van den Ende positief gestemd. 'We gaan er van uit dat onze actie zal slagen. Zolang er geen besluit zwart op wit is hebben wij vertrouwen dat het er niet gaat komen op die locatie.

