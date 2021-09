CDA wil strengere handhaving op overlast bij coffeeshops: ‘Gelijk sluiten of hele hoge boetes’

Het CDA wil dat er zwaarder wordt gehandhaafd op overlast bij coffeeshops. ‘Niet aldoor een waarschuwing geven als er wat misgaat, maar zet de politie erop’, zegt fractievoorzitter Kavish Partiman. ‘En als de overtredingen worden geconstateerd, dan ook gelijk sluiten óf hele hoge boetes opleggen met dreigement tot sluiting. Dan weet ook de coffeeshophouders dat het menens is.’

Volgens het CDA is het politieke onwil om in te grijpen bij overlast. 'Het is proberen de coffeeshophouders te vriend te houden', aldus Partiman in Haags Bakkie op Den Haag FM. Hij vindt dat de shops verantwoordelijk zijn voor overlast die hun klanten in een buurt geven. 'De verantwoordelijkheid stopt niet bij de drempel van je zaak.'

'Er wordt gezegd dat ze worden aangesproken', vervolgt Partiman. 'En de coffeeshophouders zeggen dat er toezicht wordt gehouden. Ik kom er regelmatig, ik doe er mijn boodschappen, en als ik dan dubbel geparkeerde auto's zie, mensen die overal rondhangen, troep op straat, gesis naar vrouwen. Het is echt intimiderend gedrag.'

Verplaatsing is geen oplossing

'We hebben twee gebieden in deze stad waar structureel overlast wordt ondervonden vanwege het feit dat er een hele hoop coffeeshops op een kluitje zijn gezet.' Daarmee doelt hij op de overconcentratie van shops in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier. 'Ik ben er helemaal klaar mee, er moet nu een oplossing komen.' De gemeenteraad praat vandaag over het beleid rond coffeeshops.

Verplaatsing van de shops is geen oplossing voor het CDA. 'Dan zeg ik: er zijn zes coffeeshops die structureel voor overlast zorgen. Zes van de 36. Om er dan een te verplaatsen, dan vraag ik wat je ermee oplost.'

Coffeeshop naar Nieuw Waldeck: 'Superonfortuinlijke locatie'

Een coffeeshop in Nieuw Waldeck aan de Oude Haagweg vindt Partiman, net als het Wijkberaad Nieuw Waldeck, geen goed plan. 'Het is een superonfortuinlijke locatie. Precies daarachter zit een kinderspeelplaats, er zijn flats waar ouderen wonen en het ligt tussen zorginstellingen in. Dit is vragen om problemen.'

