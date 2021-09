GroenLinks wil wijzigen van achternaam met link naar slavernijverleden makkelijker en gratis maken

Het wijzigen van achternamen moet gratis mogelijk zijn wanneer de achternaam een link met het slavernijverleden heeft. Daarvoor pleit GroenLinks. Ze wil dat Den Haag daarmee eenzelfde stad neemt als de gemeente Utrecht.

'Een achternaam beslist een groot gedeelte van je identiteit. Het kan bijzonder pijnlijk zijn om elke keer als je je achternaam noemt geconfronteerd te worden met het slavernijverleden van je voorouders', zegt raadslid Serpil Ates . 'Daarom wil ik me er hard voor maken om het wijzigen van je achternaam makkelijker te maken.' Het raadslid heeft er vragen over gesteld aan het stadsbestuur waarin ze vraagt on, net als in Utrecht, het mogelijk te maken om een achternaam gratis aan te passen.