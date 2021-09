Haagse atleten Olympische Spelen worden gehuldigd bij Haag Atletiek

Bij Haag Atletiek aan de Laan van Poot is het vandaag mogelijk om de vier atleten van de club te ontmoeten die meededen aan de Olympische Spelen in Tokio. Terrence Agard, Solomon Bockari, Khalid Choukoud en Tony van Diepen mochten daar aantreden. ‘Ze kwamen met 2 medailles thuis: zilver op de 4×400 meter! Een prestatie die wereldwijd opviel. Onze topsporters verdienen een warm onthaal.’

'Het is voor het eerst in meer dan 85 jaar dat vier Haag Atletiek atleten meededen aan de Olympische Spelen', zegt voorzitter Pierre Heijnen in Haags Bakkie op Den Haag FM enthousiast. 'Vanavond gaan we hen in de bloemetjes zetten.' De voorzitter hoopt dat 500 mensen aanwezig zullen zijn bij het feest. De huldiging start om 18:30 uur. Daarbij zal er een erehaag worden gevormd door de jeugd.

Daarnaast zou Haag Atletiek graag zien dat bij de Spelen van 2024 weer een fors aantal atleten van de club zullen aantreden. 'Daar trainen we hard voor.' Zelf is Heijnen enthousiast hardloper en, zo stelt hij, het is goed om eraan mee te doen. 'Het geheim van hardlopen is dat je er op lange leeftijd uit blijft zien als een jonge god of godin.'

