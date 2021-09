Noteer in je agenda: op deze momenten vergadert de gemeenteraad

Mariahoeve is 43 betaalbare en duurzame woningen rijker

KNRM zet schepen en helikopter in voor weggewaaide parasol

Meer in

De KNRM op Scheveningen en Ter Heijde rukten woensdagmiddag massaal uit voor de zoektocht naar een omgeslagen boot. Dat meldt mediapartner Omroep West. Na een uur op de Noordzee gezocht te hebben, bleek het niet om een schip in problemen te gaan, maar om een weggewaaide parasol.

‘We werden gealarmeerd door mensen die op zee een zeiljacht om hadden zien slaan, en dat er mensen aan boord zouden zijn geweest’, vertelt een van de reddingswerkers van de KNRM op Scheveningen. ‘We zijn uiteraard direct met meerdere eenheden uitgerukt en hebben direct meerdere zoekslagen gemaakt.’ Zo rukten de schepen vanuit Ter Heijde en Scheveningen uit en werd een helikopter ingezet om de zoektocht vanuit de lucht te assisteren.

Na ongeveer een uur gezocht te hebben, vonden de reddingswerkers waar ze naar zochten. Maar het bleek geen omgeslagen boot te zijn. ‘Er is waarschijnlijk een groene parasol van het strand weggewaaid en het is goed mogelijk dat de melder zich hierin heeft vergist.’

Niet gehoord dat iemand werd vermist

Niet veel later kon de zoekactie worden beëindigd. ‘We hebben niet gehoord dat er iemand werd vermist’, legt de medewerker van KNRM Scheveningen uit. ‘Vandaar dat we in overleg met de Kustwacht hebben besloten om de zoekactie te stoppen.’